Marko Laineesta Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtaja

Laine on harrastanut metsästystä nuoresta pitäen. ”Koen olevani eettinen metsästäjä. Hienot metsästystilanteet, hyvin toimivat koirat ja yhteiset hetket luonnossa ystävien kanssa tuovat mielihyvää ja toimivat vastapainona työelämän haasteille”, Laine kertoo. Laineella on metsästyskoiria useista eri roduista ja hänellä on myös oma kennel, jossa hän kasvattaa karjalankarhukoiria.

Varsinais-Suomen suurpetokanta huolestuttaa

Uusi puheenjohtaja on erityisen huolissaan runsastuneesta suurpetokannasta piirin alueella.

”Luonnonvarakeskuksen (LUKE) virallinen kanta-arvio ja paikallisten suurpetoyhteyshenkilöiden tekemät havainnot paikallistasolla antavat osin ristiriitaista tietoa muun muassa alueen susikannasta”, Laine toteaa. Puheenjohtaja toivookin, että paikallistason havainnot huomioidaan kanta-arvioita tehtäessä, sillä läpinäkyvä ja uskottava kanta-arvio on kaikkien osapuolien etu suurpetopolitiikassa.

Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirihallituksen muut jäsenet ovat Pekka Patjas (Pyhämaa), Veli Seikola (Taivassalo), Antti Aho (Koski TL), Mika Raatikainen (Haveri), Pontus Enestam (Kasnäs), Ari Lehtonen (Laitila), Juha Vyyryläinen (Nousiainen), Martti Toivola (Turku), Kimmo Suominen (Mynämäki), Pekka Anttila (Alastaro), Tuomas Toivonen (Raatala) ja Tini Vehviläinen (Turku). Piirin toiminnanjohtajana jatkaa Mari-Anna Hovi Taivassalosta.

Piirin edustajiksi Liittovaltuustoon valittiin Marko Laine ja Kimmo Suominen. Metsästäjäliiton liittohallitukseen piirin edustajaksi on valittu Veli Seikola.

Puheenjohtaja Marko Laine, puh. 040 900 2951, marko(at)mikkolantila.fi