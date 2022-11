Marko Saloranta on Helmareiden uusi päävalmentaja - "Kilpailu maajoukkueessa kovenee koko ajan"

Marko Saloranta on nimetty naisten A-maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi.



Saloranta, 50, nimettiin väliaikaiseksi päävalmentajaksi jo kuluvan vuoden heinäkuussa. Tuolloin hän korvasi tehtävässä Anna Signeulin, jonka pesti päättyi menneen kesän EM-lopputurnaukseen.

Nyt Saloranta jatkaa syksyllä aloittamaansa projektia. Tuore sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2023 ja on kestoltaan 2-vuotinen sisältäen option vuonna 2025 pelattavasta EM-lopputurnauksesta.

– Tietenkin olen helpottunut. Ollaan ihan loppuvuodessa ja marraskuun leirityksen jälkeen on ollut ilmassa erilaisia vaihtoehtoja siitä, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan. Olen täynnä intoa, Saloranta kertoo.

Saloranta tunnetaan parhaiten työstään alle 16- ja 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueissa, joiden päävalmentajana hän aloitti 2011. Saloranta valmensi U17-tytöt EM- ja MM-kisoihin vuonna 2018 sekä EM-kisoihin vuonna 2022. Hän on toiminut Helmareiden väliaikaisena päävalmentajana myös vuosina 2016-2017 sekä Suomen apuvalmentajana kaksissa naisten EM-kisoissa (2009 ja 2013).



Salorannan mukaan Suomen tavoite on olla mukana seuraavassa EM-lopputurnauksessa.

– Kun tavoitteet ovat kovat, myös vaatimustaso on kova. Tämä tarkoittaa, että kilpailu maajoukkueessa kovenee koko ajan. Meidän tulee olla sellainen joukkue, joka realistisesti pystyy tavoittelemaan paikkaa arvokisoissa – ovat ne sitten EM- tai MM-lopputurnauksia. Hyvät tulokset sisältävät tavoitteen Suomen pelin ja pelaajien jatkuvasta kehittämisestä. Vain siten syntyvät edellytykset menestyä, Saloranta sanoo.

Helmareiden päävalmentajuus kiinnosti myös kansainvälisesti, mutta viimeinen haastattelukierros käänsi Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden mukaan pelin Salorannan eduksi.



- Helmareiden päävalmentaja on väistämättä joukkueen nuorennuksen edessä, kun osa kokeneista maajoukkuepelaajista on jo ilmoittanut uransa päättämisestä. Saloranta tuntee kiistatta suomalaiset pelaajat parhaiten, sillä hän on valmentanut heitä niin nuorten kuin naisten maajoukkueissa, mikä nopeuttaa prosessia, Lahti perustelee.



- Saloranta on myös menestynein ja kokenein arvokisavalmentaja Suomessa. Hän tulee kehittämään suomalaista jalkapalloa koko sydämestään. Hän rakastaa suomifutista, tuntee ihmiset, seurat ja yhteistyöverkostot. Saloranta on pidetty ihminen ja arvostettu valmentaja.

Lahden mukaan Salorannan eduksi kääntyi myös toimiva yhteistyö U23 ja nuorten maajoukkuevalmennuksen sekä pelaajakehityshenkilökunnan kanssa.



- Olemme oppineet, että yhtenäinen ja tiivis yhteistyö eri ikäluokkien välillä tukee menestyksen mahdollisuuksia. Lisäksi Saloranta on osoittanut jo lyhyessä ajassa kykynsä kehittää naisten maajoukkueen pelitapaa kohti modernimpaa peliä pelaajien vahvuuksia hyödyntäen, Lahti perustelee.

Helmarit haluaa menestyä. Tulosodotukset maajoukkueen päävalmentajaa kohtaan ovat kovat.

- Päävalmentajan onnistumista mitataan suoraan maajoukkueen tuloksilla ja ulkomailla pelaavien suomalaispelaajien määrällä. Lisäksi arvioimme maajoukkuetoiminnan ydinprosessien toimivuutta säännöllisesti, Lahti kertoo.

Salorannan persoonallisuudella oli iso rooli valinnassa.

- Saloranta on osoittanut kovan työmoraalinsa pitkällä aikajanalla. Hän jakaa vastuuta ja hyödyntää taustatiiminsä osaamista ja asiantuntemusta, mikä tukee hyvän työilmapiirin kehittymistä koko joukkueessa.



- Uskomme, että Salorannan johdolla Suomi pelaa myös tulevissa naisten EM-kisoissa. Parhaassa tapauksessa ne ovat Pohjoismaiden yhdessä järjestämät EM-kotikisat 2025, Lahti päättää.





Lisätiedot:



SUOMEN PALLOLIITTO

Ari Lahti, puheenjohtaja

ari.lahti(a)palloliitto.fi

040 060 1579

SUOMEN PALLOLIITTO

Marko Saloranta, päävalmentaja, naisten A-maajoukkue

marko.saloranta(a)palloliitto.fi

050 564 0877