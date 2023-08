Marko Siitonen kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän professoriksi

Marko Siitonen on toiminut vuodesta 2018 kulttuurienvälisen ja digitaalisen viestinnän apulaisprofessorina. Hän on vastuussa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Language, Globalization and Intercultural Communication (LAGIC). Hän on myös toiminut laitoksen varajohtajana sekä pedagogisena johtajana (2014–2019).

– Kulttuurienvälisellä viestinnällä on pitkät perinteet Jyväskylän yliopistossa. Kyse on monitieteisestä alasta, joka kytkeytyy monin tavoin koko yliopiston painoaloihin, Siitonen kertoo.

Tutkimuksessaan Siitonen on aina keskittynyt tavalla tai toisella teknologiavälitteiseen viestintään ja tietoverkkojen vaikutukseen ihmisten keskinäisille suhteille. Uransa alkuvaiheessa hän tarkasteli erityisesti vuorovaikutusta verkkopeliyhteisöissä. Siitonen on tutkinut myös muun muassa vuorovaikutusosaamista virtuaalitiimeissä sekä uutisten pelillistämistä. Tällä hetkellä hän on mukana Suomen Akatemian rahoittaman Pelikulttuurien tutkimuksen huippututkimusyksikön toiminnassa, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen välillä.

Siitosen mukaan teknologiavälitteisen viestinnän teema linkittyy kulttuurienvälisen viestinnän kysymyksiin monin tavoin. – Viestintäteknologian avulla olemme kaikki kytkeytyneitä globaaleihin kehityskulkuihin ja neuvottelemme samalla omasta paikastamme monimuotoisessa maailmassa. Tutkimuksen avulla meidän on mahdollista ymmärtää paremmin sitä, miten viestintäteknologia sekä auttaa että ehkäisee yhteisen ymmärryksen rakentumista ja toiseuden tai erilaisuuden kohtaamista.

Tällä hetkellä Siitonen johtaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa Maahanmuuttajaperheet uutisten ja median kuluttajina (MaMe) -hanketta. Hankkeessa pyritään ymmärtämään maahanmuuttajataustaisten perheiden mediamaisemaa sekä sitä, millaisia merkitysneuvotteluita perheenjäsenet mediaan liittyen käyvät.

Siitonen on laajalti verkostoitunut tutkija, jolla on ollut useita luottamustehtäviä sekä kansallisissa että kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä. Hän on ollut sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksen seura Prologos ry:n, Suomen pelitutkimuksen seura ry:n että European Communication Research and Education Associationin digitaalisten pelien tutkimusjaoston puheenjohtaja. Hän on ollut vuodesta 2011 alkaen kansainvälisen European Masters in Intercultural Communication (EMICC) -verkoston jäsen, ja tehnyt opetusyhteistyötä ja -vierailuja eri puolille Eurooppaa.

Lisätietoja:

Marko Siitonen, marko.siitonen@jyu.fi +358405767861