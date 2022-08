Markus Leikola luotaa uutuuskirjassaan Ukrainan ja Venäjän vuosisataisia suhteita – kutsu julkistukseen 31.8.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Markus Leikola alkoi kirjoittaa. Sen seurauksena syntyi mesenaattikampanjassakin menestynyt kirja Sodan ja rauhan kronikka, joka julkistetaan keskiviikkona 31.8. yleisötilaisuudessa Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa.

Leikola esittelee teoksessaan Ukrainan sodan vuosisataiset taustat ja yllätyskäänteet. Oivaltavassa tekstissä kietoutuvat yhteen sotatoimet, diplomatia, kulttuuri, talous ja viestintä.

Kirjailija-toimittaja Markus Leikola teki ensimmäisen matkansa Moskovaan ja Kiovaan tasan 40 vuotta sitten ja on seurannut Ukrainan ja Venäjän välisiä suhteita siitä saakka. Sodan ja rauhan kronikka on kirjailijan 15. teos.

Leikola järjesti toukokuussa yhdessä kustantajan kanssa kirjastaan mesenaattikampanjan, jonka tuotoista puolet lahjoitettiin Ukrainaan. Mesenaatteja oli yli 350 ja kertynyt summa yli 13 000 euroa.

KUTSU

Sodan ja rauhan kronikan kirjanjulkistus

ke 31.8. klo 17–18 Helsingin Akateemisen kirjakaupan Kohtaamispaikalle (Keskuskatu 1, Helsinki). Leikolan kanssa keskustelemassa Pirkko Saisio.

Lisäksi osana Art goes kapakka -tapahtumaa kirjan pohjalta on keskustelu

tänään maanantaina 22.8. klo 17-18 Helsingin Torikortteliin (Sofia Helsinki, Sofiankatu 4 C, Helsinki). Leikolan kanssa keskustelemassa toimittaja Rauli Virtanen.



Markus Leikola: Sodan ja rauhan kronikka

Aula & Co 2022, 338 sivua

Iso kansikuva latauslinkistä