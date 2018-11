Marraskuu on ylioppilaskulttuurin juhlaa

150 vuotta täyttävän Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan merkkivuosi huipentuu opiskelijakulttuuria esitteleviin juhlaviikkoihin 10.-26. marraskuuta.

HYYn juhlaviikkojen ohjelmistossa on muun muassa avoimia luentoja, konsertteja ja keskustelutilaisuuksia, kuten ylioppilaiden juhlakulttuuria ja opiskelijaradikalismia käsitteleviä seminaareja sekä erikoispäiviä Helsingin taidemuseo HAMissa ja Ateneumissa. Myös Vanha ylioppilastalo ja osa historiallisista osakuntataloista avaavat ovensa yleisölle juhlavuoden kunniaksi.



Suurkonsertti avaa juhlaviikot



Ylioppilaskunnan musiikkikorporaatioiden Tulen synty -yhteiskonsertissa esiintyvät sinfoniaorkesteri Ylioppilaskunnan Soittajat, mieskuorot Ylioppilaskunnan Laulajat ja Akademen sekä naiskuoro Lyran.

"Laulu ja soitto ovat aina ollut tärkeä osa ylioppilaiden arkea ja juhlaa", kertoo Ylioppilaskunnan Laulajien markkinointipäällikkö Ville Saukko. "On mahtavaa, että ylioppilaiden yhteislaulukulttuurista on vuosien saatossa syntynyt näin kovatasoisia musiikkikorporaatioita."

Ylioppilaskunnan Laulajat on yksi Suomen tunnetuimmista kuoroista, joka konsertoi myös ulkomailla. Lyran on moderni naiskuoro, jonka juuret ovat suomenruotsalaisissa perinteissä. Suomen vanhin edelleen toimiva kuoro Akademen täyttää tänä vuonna jo 180 vuotta. Ylioppilaskunnan Soittajat on HYYn piirissä toimiva sinfoniaorkesteri, johon kuuluu lähes sata soittajaa.

"On luonnollista, että esiinnymme ylioppilaskunnan 150-vuotisjuhlan kunniaksi ainutlaatuisessa yhteiskonsertissa", lisää konserttipäällikkö Thomas Tontchev. Konsertissa kuullaan kaikkien korporaatioiden omia bravuureja ja harvinaisia yhteisesityksiä.

Konsertti järjestetään Helsingin yliopiston juhlasalissa lauantaina 10.11. kello 17. Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyvät myös torstaina 22.11. Apollo Live Clubin lavalla pop-sovituksia sisältävässä YLtamat-konsertissa.

Vuosi täynnä juhlaa

HYYn 150. vuosijuhlaa vietetään Vanhalla ylioppilastalolla 24. marraskuuta. Puitteet ovat perinteiset, mutta moderni teknologia tuo iltaan oman lisänsä: opiskelijat voivat osallistua vuosijuhlaan myös livestriimin välityksellä vaikka kotibileistä käsin.

150-vuotiasta ylioppilaskuntaa on ehditty juhlia kuluneen vuoden aikana myös muissa opiskelijatapahtumissa. Vappuna HYYn jäsenet lakittivat Havis Amanda -patsaan 80 000 osallistujaa Kauppatorin ympäristöön houkutelleessa kansanjuhlassa. Toukokuussa järjestetyt Suursitsit vetivät Senaatintorin täyteen lakkipäisiä juhlijoita presidentti Tarja Halosta myöten.

Keväällä HYYn juhlavuosi jätti myös pysyvän jäljen kaupunkikuvaan, kun Kaivopihalla paljastettiin kuvanveistäjä Björn Weckströmin luoma, 150-vuotiselle ylioppilaskunnalle omistettu veistos “Yhdessä”. Veistoksen lahjoitti ylioppilaskunnan liiketoiminnasta vastaava HYY Yhtymä.



HYYn juhlavuotena on tehty muutakin kuin nosteltu maljoja. 150-vuotisjuhlaa on käytetty ahkerasti myös ylioppilaskunnan tavoitteiden edistämiseen. HYY oli esimerkiksi yksi lokakuussa järjestetyn Ilmastomarssin koollekutsujista: ylioppilaat vaativat, että ilmastonmuutos on torjuttava, jotta selviämme myös seuraavista 150:stä vuodesta.

Opiskelijoiden edunvalvonta ja huoli tulevaisuudesta eivät ole unohtuneet juhlahumun keskellä.

"Vuoden aikana HYY on edistänyt joustavaa lastenhoitoa Helsinkiin, pitänyt esillä yliopistodemokratian tärkeyttä ja puoltanut yliopistojen rahoitusmallin parantamista", kertoo HYYn hallituksen puheenjohtaja Lauri Linna. "Myös opiskelijan toimeentuloa käsittelevä Opiskelijasimulaattori sai kesällä paljon huomiota."



Huominen tehdään NYT

Maanantaina 26.11. vietetään HYYn varsinaista vuosipäivää. Silloin HYY järjestää Vanhalla ylioppilastalolla kaikille avoimen ja pääsymaksuttoman Huominen tehdään NYT –vaikuttajatapahtuman, jossa katseet käännetään kohti huomista. Tapahtumassa kuullaan keskustelupaneeleja laajoista, tulevaisuutta koskettavista aiheista, joita tarkastellaan opiskelijaliikkeen näkökulmasta.

"Olemme kutsuneet Suomen kärkivaikuttajia keskustelemaan opiskelijoiden kanssa meille kaikille tärkeistä aiheista", kertoo HYYn hallituksen varapuheenjohtaja Krista Laitila, joka toimii tapahtuman koordinaattorina.

"Tapahtumaan on tulossa eri puolueiden edustajia ja asiantuntijoita keskustelemaan esimerkiksi kestävästä kehityksestä, opiskelijoiden sosiaaliturvasta, johtamisesta ja ilmastoahdistuksesta. Lanseeramme tapahtumassa myös opiskelijoiden mielenterveyteen keskittyvän kampanjan."

Paneelikeskusteluihin osallistuvat muun muassa Tiina Ahva, Sanni Grahn-Laasonen, Emma Kari, Tommi Laitio, Asmo Maanselkä, Matias Mäkynen, Riikka Purra, Veronica Rehn-Kivi, Sari Sarkomaa ja Oras Tynkkynen. Ohjelmaan sisältyy myös All Niinistö -paneeli, jossa Jussi Niinistö, Ville Niinistö, ja Susanna Niinistö-Sivuranta pohtivat, miltä Suomen arvomaailma näyttää 150:n vuoden päästä.

Huominen tehdään NYT -tapahtumassa muistellaan myös Vanhan ylioppilastalon valtausta, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Paneelissa aiheesta keskustelemassa valtauksesta kirjan kirjoittaneet Pontus Purokuru ja Anton Monti sekä valtaukseen osallistunut Liisa Liimatainen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.



Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan juhlaviikkojen tapahtumia.