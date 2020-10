Marraskuu: Vaasan sairaanhoitopiirissä jatkuvat tiukemmat kokoontumisrajoitukset, muille alueille 50 hengen rajoituspäätökset

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella jatketaan marraskuussa kymmenen hengen kokoontumisrajoituksilla, pienin lievennyksin. Muiden sairaanhoitopiirien alueella kokoontumisrajoitukset koskevat yli 50 hengen tilaisuuksia. Määräykset ovat voimassa ajalla 1.11.–30.11.2020.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston marraskuun rajoituspäätös rajaa kokoontumiset tartuntatautilain nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan (ml.Punkalaidun) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella niin, että sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on 50 henkilöä. Mikäli tilaisuudessa pystytään noudattamaan annettuja ohjeita turvallisuudesta, voi tilaisuuteen osallistua useampiakin henkilöitä.

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien osalta kokoontumisrajoitus on 10 henkilöä. Näiden kuntien alueella on kuitenkin mahdollista järjestää myös enimmillään 50 henkilön tilaisuuksia ja kokouksia, mikäli turvallisuus niissä voidaan taata. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen määrän hallitsematon kasvu on pysähtynyt, mutta tilanne vaatii vielä muita alueita varovaisempaa käyttäytymistä joukkokokoontumisissa.

Edellä todetun perusteella tämä määräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Mikäli tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudelleen.

Yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten turvallisuus tulee varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Linkki päätökseen :

www.avi.fi/documents/10191/17598965/LSSAVI_23.10.2020_Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s16.pdf/5e006ba4-4389-40bc-987e-c62a4f2e78ee

THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antama ohje koronaviruksen leviämisen estämiseksi (pdf, minedu.fi)

Lisätietoja:

aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield (puh. 0295 018 587, sähköposti laura.blafield@avi.fi).

Koronainfo neuvoo ravintoloihin ja tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä :

sähköpostiosoite: koronainfo@avi.fi ja p. puhelinnumero: 0295 016 666,

ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16

UKK: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

THL:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

***

HUOM. Tiedotteen ingressiä korjattu (23.10. klo 11.37) muotoon: "Muiden sairaanhoitopiirien alueella kokoontumisrajoitukset koskevat yli 50 hengen tilaisuuksia".