Marttiini ja Harri Koskinen lanseerasivat uuden Eräkokki-veitsisarjan

Muotoilija Harri Koskinen on suunnitellut suomalaiselle puukko- ja veitsivalmistaja Marttiinille uuden Eräkokki-veitsisarjan. Eräkokki-veitsisarjan ydinidea on vastata kasvavaan kiinnostukseen luontoharrastusta kohtaan ja tarjota kaikki retki- ja mökkikeittiössä tarvittavat veitset kompaktissa ja helposti mukana kulkevassa paketissa.

”Muotoilijana haluan helpottaa ihmisten arkea. Minulle on tärkeää suunnitella tuotteita, joita haluan myös itse käyttää. Eräkokki-sarja on monikäyttöinen kokonaisuus, joka puhuttelee – näitä veitsiä on ilo käyttää. Marttiinin laatu ja teräosaaminen ovat omaa luokkaansa, joten veitsisarjan yhteistyökumppanin valinta oli minulle itsestäänselvyys”, kertoo Harri Koskinen.

Eräkokki-sarjan muotoilu on pohjoismaisen puhdaslinjaista. Materiaaleiksi valikoitiin kestäviä sekä kauniisti ikääntyviä luonnonmateriaaleja, kuten suomalaista, lämpökäsiteltyä koivua sekä nahkaa. Kahvojen luonnollinen ergonomia on seurausta toimivista muoto- ja materiaalivalinnoista. Terät on valmistettu korkealaatuisesta, kulutusta kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja ne on tarkasti mitoitettu käyttötarkoituksen mukaan.

”Eräkokki-veitset ovat hieno yhdistelmä suomalaista muotoilua ja pohjoismaisia perinteitä. Marttiinille tämä oli mahdollisuus tuoda uutta näkökulmaa perinteiseen retkeilyteemaan. Toivomme, että sarja inspiroi ja innostaa ihmisiä retkeilemään luonnossa”, sanoo Marttiinin pääsuunnittelija Ville Kivilompolo.



Olo-, Emo- ja Nude-ravintoloita luotsaava huippukokki Pekka Terävä toi Eräkokki-sarjan suunnitteluprosessiin asiantuntemustaan veitsien käytettävyydestä.



”Ensikosketus veitseen, työvälineeseen, merkitsee kokille samaa kuin viulistille tai kitaristille omaan instrumenttiinsa – sen täytyy tuntua fantastiselta. Kun veitsi on hyvin suunniteltu, kohdistuu sen voima oikein, ja veitsen käyttö on miellyttävää. Eräkokki-veitsissä tuntuma ja käytännöllisyys on optimoitu joka tarkoitukseen”, sanoo Pekka Terävä.

”Eräkokki-sarja on uudentyyppinen konsepti, jonka uskomme vahvistavan Marttiinin asemaa arvostettujen suomalaisten muotoiluyritysten joukossa”, Marttiinin toimitusjohtaja Päivi Ohvo sanoo.

Eräkokki-sarja sisältää viisi veistä: kokkiveitsen, filetin, puukon, pikkupuukon ja kalapiikin, hiomakiven sekä nahkakäärön veitsien kuljettamiseen ja säilytykseen. Sarjan veitset ovat saatavilla settinä tai erikseen.Eräkokki-sarja on saatavilla Marttiinin verkkokaupasta, Marttiini-liikkeistä Rovaniemellä, Helsingissä ja Tallinnassa sekä jälleenmyyjiltä.





TUOTEKUVAT (vapaasti käytettävissä, copyright: Marttiini):

