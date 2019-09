Maryam Razavi ja Viona Blu suunnittelivat voimalaukun

Tiedote 12.9.2019. Laukkuja asusteita suunnitteleva Viona Blu ja stylisti/malli Maryam Razavi ovat tehneet yhteistyössä uuden laukun, joka on saanut nimekseen V. "Laukkumme sai alkunsa ajatuksesta, että valmistaisimme jotain, joka tuo voimaa, lohtua ja varmuutta omistajalleen. Toiveenamme on, että saamme laukun kautta välitettyä ne voimaannuttavat ajatukset eteenpäin mitä projektin aikana koimme. Uskomme, että laadukas työnjälki ja yksityiskohtien hiominen tuovat laukkuun arvokkuutta ja mahdollistavat laukun pitkän käyttöiän ja luotettavuuden", kertoo Sari Mäkinen Viona Blu sisaruskaksikosta.

Viona Blu:n ja Maryam Razavin yhteistyö alkoi yllättäen keväällä ja onnistui upeasti. "Löysimme nopeasti yhteisen sävelen millainen laukusta tulisi. On ollut ilo tutustua Maryamiin, hänen aurinkoisuutensa ja karismaattisuus näkyvät laukussa. Matka laukun suunnittelusta valmistumiseen on ollut täynnä hienoja keskusteluja. Kävimme tarkkaan läpi yksityiskohdat ja materiaalit mutta yhtäkkiä huomasimme puhuvamme myös kohtaamisista ja empatiasta. Näistä aiheista tulikin koko yhteistyön ja laukun teema. Halusimme valmistaa laukun, joka on kuin luotettava ystävä, vahvarakenteinen mutta hienosäkeinen. Meillä oli ajatus myös monikäyttöisyydestä, että laukku ei ole vain yhden tarkoituksen tai tapahtuman laukku, vaan on muunneltavissa arkeen ja juhlaan", toteaa Viona Blun perustaja Sirpa Aminoff.

Laukku on valmistettu tarkoin valitusta lehmän nahasta ja kannessa on kuultavaa lohen nahkaa. Laukkua on saatavana kolmena eri väriyhdistelmänä, vaihtoehtoina kimmeltävää vihreää kalannahkaa yhdistettynä mustaan lehmän nahkaan, tummanpuhuvaa sinistä yhdistettynä mustaan sekä murrettu natural yhdistettynä pastelliseen marjapuuron väriin. Laukun metallit ovat samakkia ja valmistettu varta vasten laukkua varten.

Uusi näkökulma luksukseen

Viona Blu valmistaa nahkalaukkuja ja -asusteita, yritys on perustettu 2013. Päämateriaali on ollut alusta alkaen kalannahka. "Kalannahka on yksi tärkeimmistä materiaaleistamme ja siitä kaikki on aikoinaan saanut alkunsa. Haluamme tehdä mahdollisimman laadukasta luonnonmukaisilla arvoilla, siksi kalannahka, joka tulee ruokateollisuuden sivutuotteena, on meille täydellinen materiaali", kertoo Sari Mäkinen. Viona Blu valmistaa ainoastaan muutamia uusia tuotteita vuodessa. "Suunnitteluprosessimme lähtee aina ajatuksesta, että maailma tarvitsee vain vuosia tai vuosikymmeniä kestäviä tuotteita. Ja sellaisia, jotka tuovat iloa ostajalleen myös vuosien jälkeen. Visiomme on lause The nature of new luxury eli katsomme luksusta luontoystävällisemmästä näkökulmasta, se tarkoittaa aitoutta, ei pelkästään lopputulosta vaan koko tuotteen elinkaarta", lisää Sari Mäkinen.



Laukku on ostettavissa syyskuusta alkaen Viona Blu:n nettikaupasta www.vionablu.com