Maskeista luopuminen edellyttäisi korkeampaa rokotuskattavuutta

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt Taysissa viikon ajan lähes ennallaan. Koronatartuntoja on todettu edellisviikkoa enemmän. Jätevesitutkimusten perusteella koronaviruksen osuus Tampereen Viinikanlahdella tehdyissä tutkimuksissa on nousussa.

Sairaalahoidossa olevista potilaista suurin osa on ollut rokottamattomia. Rokottamattomuus on riski sairaalahoitoon joutumiselle jo yli 20-vuotiaille. Yhden rokotuksen saaneita on nyt 84 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista. Kaksi koronarokotusta on saanut nyt 66,9 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista asukkaista. Maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla edelleen. Sitä tarkastellaan valtakunnallisten suositusten perusteella lokakuussa. Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15.10.2021. Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu jatkossa joka toinen viikko. Koronatilanteesta koostetaan kuitenkin tiedote viikoittain. Viime viikolla 230 tartuntaa Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kahden viimeksi kuluneen viikon ajalta 84 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten prosenttiosuus on viime viikon ajalta 4,2 prosenttia Fimlabissa testatuista. Prosenttiosuuden kasvu on odotettua. Kun testaamista suunnataan suurimman tartuntariskin ryhmiin, osumatarkkuus lisääntyy. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 230 uutta koronatartuntaa. Tällä hetkellä testataan erityisesti altistumistilanteita, joten tartuntalähteitä jäljitetään pääasiassa vain näistä tapauksista. Alle 10-vuotiaiden tartunnat tulivat pääasiassa kotoa, 10-19 -vuotiaat saivat tartuntoja lisäksi harrastuksista, kavereilta ja kouluista. Yli 12-vuotiaista ja nuorista tartunnan saaneista 74 prosenttia oli täysin rokottamattomia ja lopuilla oli vasta yksi rokote. Yli 20-vuotiailta tartunnan saaneilta suurimmalta osalta puuttui rokote kokonaan tai he olivat ehtineet saada vasta yhden rokotteen.

