Mastercard ja NFT Ventures etsivät seuraavan sukupolven fintech-yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Yhtiöt käynnistävät yhteisen Lighthouse Development -ohjelman

Helsinki, 28. toukokuuta 2018 –Mastercard ja NFT Ventures julkistavat tänään uuden kumppanuutensa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyön tavoitteena on löytää ja olla mukana kehittämässä seuraavan sukupolven finanssiteknologia-alan startup-yrityksiä. Yhtiöt lanseeraavat yhdessä uuden Lighthouse Development -ohjelman, jossa fintech-yritykset saavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Mastercardin ja sen kumppanien kanssa vastatakseen alan muuttuviin tarpeisiin molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Kuluttajien uudet tarpeet, nopea teknologian kehitys ja maksupalveludirektiivi PSD2 ovat johtaneet rahoitusalan murrokseen. Muutos haastaa ja tarjoaa mahdollisuuksia uusille ja vanhoille toimijoille. Pohjoismaissa ja Baltian maissa on yli 500 aktiivista fintech-startupia, jotka kehittävät ratkaisuja vastatakseen kuluttajien tulevaisuuden tarpeisiin. Mastercard tekee jo töitä monen startup-yrityksen kanssa. Yhtiö on hiljan käynnistänyt eurooppalaisen fintech-hanke Acceleraten ja tarjoaa työkaluja tukemaan laajentumista uusille markkinoille sekä nykyisillä markkinoilla vauhdittaakseen kasvua. Tämänpäiväisen julkistuksen myötä yhtiö tehostaa pyrkimyksiään Pohjoismaissa ja Baltiassa.

"Mastercardilla on yhteistyökeskeinen lähestymistapa innovaatioihin. NFT Venturesin kumppanuuden ansiosta voimme laajentaa osaamistamme ja verkostoamme fintech-alalla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme innostuneita jatkamaan eteenpäin kaikkien loistavien Lighthouse Development -ohjelman startupien kanssa. Uskomme, että voimme tarjota uuden alustan kehitykselle ja kasvulle", sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech-yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

NFT Venturesilla on laajaa kokemusta fintech-startupien kanssa työskentelystä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Uusi, Mastercardin kanssa yhteistyössä lanseerattu ohjelma luo yhtiön mukaan monia mahdollisuuksia.

"Olemme hyvin tyytyväisiä työskentelyyn Mastercardin kanssa. Uskomme, että kokemuksemme Pohjoismaiden ja Baltian varhaisen vaiheen yrityksistä auttavat heitä rakentamaan vahvempia suhteita fintech-yhteisöihin. Näemme säännöllisesti varhaisessa vaiheessa olevien yritysten kaipaavan resursseja, ohjausta ja syvää ymmärrystä. Mastercardin kautta ne ovat saatavilla. Kun ajattelen näiden kahden tuomista samaan huoneeseen, näen erittäin paljon mahdollisuuksia”, sanoo NFT Venturesin perustaja, partneri Johan Lundberg.

Kuittien digitalisointiin erikoistunut fintech-alan startup Rezeet on toiminut kaikupohjana ohjelman suunnitteluvaiheessa. Yritys uskoo ohjelman hyödyttävän eri osapuolia.

“Startupeille on erittäin tärkeää saada mahdollisuus päästä lähemmäksi Mastercardin kaltaista kansainvälistä toimijaa, ja sijoittajaa, kuten NFT Venturesia. Fintech-alan kehitysohjelma luo mahdollisuuksia yhteistyölle, tuleville kumppanuuksille ja laadukkaalle verkostoitumiselle, sen sijaan, että se olisi vielä yksi pitchaus-kisa, Rezeetin perustaja Timo Keihag sanoo.

Uusi ohjelma

Lighthouse Development -kehitysohjelma on suunniteltu auttamaan startupeja käsittelemään kohtaamiaan suurimpia haasteita. Se tapahtuu tuomalla alan asiantuntijat ja startupit yhteen sarjassa työpajoja. Työpajoissa kaikki voivat oppia toisiltaan ja ratkaista huomisen haasteita. Jokainen osallistuva startup saa oman yhteyshenkilön, joka auttaa heitä pääsemään käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, kuten aihealueen asiantuntemukseen, markkinatutkimuksiin, dataan sekä tutustumaan alan toimijoihin sekä Mastercardin asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Kohderyhmänä ovat fintech-yritykset, jotka työskentelevät sähköisen kaupankäynnin, maksujen, tekoälyn, pankkien avoimien rajapintojen, tietoturvan (eli biometriikan), lohkoketjujen ja niihin liittyvien alueiden parissa. Ohjelma jatkuu syyskuusta joulukuuhun. Se koostuu neljästä kokopäiväisestä työpajasta ja jatkuvasta tuesta työpajojen välissä.

Hakuaika ohjelmaan käynnistyy pian. Hakeaksesi ohjelmaan teidän pitää:

• Toimia pohjoismaiden tai Baltian markkinoilla

• Olla vähintään kolmehenkinen kokopäiväisesti työskentelevä tiimi

• Esittää proof of concept -soveltuvuusselvitys tai kaupallisesti julkaistu tuotte tai ratkaisu

• Tavoitella merkittäviä markkinamahdollisuuksia

Lue lisää täältä: https://www.mclighthouse.com/

