Mastercard Lighthouse -kumppanuusohjelmien kevään 2021 voittajiksi Earthbanc ja SPENN

Mastercardin Lighthouse FINITIV- ja MASSIV- kumppanuusohjelmien kevään 2021 ohjelmiin osallistui yrityksiä Pohjoismaista ja Baltiasta. Startup-yrityksille suunnatun Lighthouse FINITIV-innovaatio-ohjelman voittajaksi valittiin ruotsalainen pankkien ja rahoituslaitosten hiiliriskien raportointiin erikoistunut Earthbanc. Sosiaalisen vaikuttamisen kasvuharppausyrityksiä etsivän Lighthouse MASSIV

-ohjelman voittajaksi valittiin norjalainen mobiilipankkiyritys SPENN.

Mastercard Lighthouse FINITIV on avoin innovaatio-ohjelma, joka auttaa startup-yrityksiä kumppanoitumaan Mastercardin, Swedbankin, Danske Bankin, SEBin ja DNB:n kanssa. Ne valitsivat ruotsalaisen Earthbancin parhaaksi potentiaaliseksi kumppaniksi ohjelmaan osallistuneiden 15 startup-yrityksen joukosta. Earthbanc valittiin voittajaksi sen selkeän viestinnän ja vahvan arvolupauksen vuoksi. Lisäksi se voi auttaa organisaatioita mittaamaan scope 3 -luokan päästöjä.

“Luokittelun merkitys korostuu yritysten toiminnassa. Tarvitsemme ratkaisuja, joita esimerkiksi Lighthouse-ohjelmaan osallistuvat yritykset tuottavat ja niin tekemällä mahdollistavat kehityksen yhdessä pankkien ja muiden yritysten kanssa. Olemme hyvin innoissamme Earthbancin FINITIV-ohjelmassa osoittamasta sitoutumisesta ja jatkamme sen kasvun tukemista”, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

16 viikkoa kestäneen ohjelman muita palkittuja yrityksiä ovat Crediwire (luokkansa lupaavin tanskalainen yritys), ZData (luokkansa lupaavin norjalainen yritys) ja Maxaa (luokkansa lupaavin yritys Baltian-maissa). Lisäksi tanskalainen vastuullisuusraportointiyritys Legacy voitti sijoittajien palkinnon (Investor Award). People’s Choice Awardin sai norjalainen pienten ja keskisuurten yritysten pankki Astat.

Mastercard Lighthouse MASSIV on Mastercardin kumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia sosiaalisen vaikuttamisen kasvuharppausyrityksiä ja auttaa niitä skaalaamaan toimintaansa. Norjalainen mobiilipankki SPENN valittiin Lighthouse MASSIV -ohjelman voittajaksi kevään 2021 kierroksella. 12 viikkoa kestäneeseen ohjelmaan sisältyi useita työpajoja, joissa osallistujat saivat heille räätälöityä tukea Swedbankin, Danske Bankin, UNDP:n, Nordic Impact -rahastojen, Sync Law’n sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiön neuvonantajilta.

SPENN, jonka mobiilipankin avulla kehitysmaiden ihmiset voivat tallettaa, käyttää ja säästää rahaa ilman kuluja, valittiin voittajaksi sen uraauurtavan teknologian, skaalautuvuuden ja yrityksen ohjelman aikana osoittaman kehittymisen vuoksi. SPENN kumppanoitui lisäksi ohjelmaan osallistuneiden DDFinance- ja Addressya -yritysten kanssa, ja neuvottelee parhaillaan kumppanuudesta Mastercardin kanssa.

Lisäksi norjalainen DDFinance palkittiin Impact Potential -palkinnolla. DDFinance tarjoaa digitaalisen vakuutusmarkkinajärjestelmänsä kautta edullisia terveysvakuutuksia kehittyvien maiden asukkaille.

”Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelman voittaminen on hienoa. Tämä ei ole ollut helppo vuosi fintech-alan startup-yrityksille, mutta onneksi SPENN on pysynyt uskollisena perusarvollemme tuoda rahoituspalveluja niitä eniten tarvitseville. Olemme kiitollisia Lighthousen kaltaisista ohjelmista, jotka todella pitävät lupauksensa kumppanuuksista, ja olemme innoissamme jatkaessamme matkaa katsoaksemme minne se vie meidät. Jatkamme maksuratkaisumme laajentamista Mastercardin kumppaneille, asiakkaille ja verkostolle", sanoo SPENNin toimitusjohtaja Jens Glasø.

"Olemme erittäin onnellisia saadessamme MASSIV Impact Potential -palkinnon. Ohjelma on ollut loistava alusta loppuun, ja olemme todella kiitollisia siitä, että meille on annettu mahdollisuus osallistua siihen. Ohjelma on tarjonnut meille upeita oivalluksia ja tietoa, jota aiomme hyödyntää jatkossa. Impact Potential Award -palkinnon saaminen antaa meille uskoa pitkäksi aikaa siihen, että DDFinancella on kykyä ja potentiaalia vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään tulevina vuosina. Olemme valmiita käyttämään potentiaaliamme vaikuttaa", kertoo Jan Martin Hunderi, DDFinancen toimitusjohtaja.

“SPENN ja DDFinance ovat erittäin lupaavia yrityksiä, joiden uraauurtavilla palveluilla on ratkaiseva merkitys maailman haasteiden kohtaamisessa. MASSIV-ohjelman visio on vaikuttaa miljardin ihmisen elämään vuoteen 2025 mennessä auttamalla yrityksiä kasvamaan, ja sen toteutuminen on ohjelman uusien kierrosten myötä yhä lähempänä. Olemme ylpeitä, että voimme tukea SPENNin ja DDFinancen kaltaisia hienoja yrityksiä”, Mats Taraldsson sanoo.

Vuonna 2019 perustettu Lighthouse MASSIV -ohjelma on tukenut laajan ekosysteemin hyvinvoivaksi ja turvalliseksi muuttamiseen tähtääviä osallistujia.. Ohjelmaan osallistuminen on ilmaista. Sen ensisijaisena tavoitteena on auttaa sosiaaliseen vaikuttamiseen pyrkiviä teknologiayhtiöitä kasvamaan globaalien kumppanuuksien avulla. Ohjelmaan on osallistunut 16 yritystä, jotka ovat solmineet yli 60 kumppanuutta. Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivat sosiaaliseen vaikuttamiseen pyrkivät teknologia-alan yritykset voivat hakea ohjelmaan täällä.

Muut kevään 2021 MASSIV-ohjelmaan osallistuneet yritykset ovat norjalainen Farmforce, ruotsalainen Addressya, ja baltialainen Viveo Health. Mastercard toivoo Lighthouse-kumppaninsa Invenio Growthin kanssa pystyvänsä vahvistamaan ohjelmaan osallistuvia yrityksiä yhteistyön avulla ja siten tekemään maailmasta paremman ja turvallisemman.

Mastercard tarjoaa MASSIV-ohjelman voittaneelle SPENNille jatkuvaa tukea sekä kutsun Mastercardin globaaliin Start Path startup-ohjelmaan.

Voittaneita ja ohjelmaan osallistuneita yrityksiä voi seurata ohjelman verkkosivuilla ja LinkedInissa.

Lighthouse-ohjelma

Mastercard Lighthouse-ohjelma on avoimen innovoinnin alusta, joka on suunniteltu vahvistamaan koko finanssialan ekosysteemiä. Lighthouse on maksuton ohjelma, joka rakentaa kumppanuuksia pankkien, Mastercardin ja keskeisten Pohjoismaisten kumppaneiden välillä. Finanssiteknologia-alan startup-yritysten energia ja innovointikyky yhdistettynä suurten finanssialan yritysten vakauteen ja toimituskykyyn luo koko alaa vahvistavia kumppanuuksia. Jokaisessa viisi kuukautta kestävässä ohjelmassa järjestetään työpajoja kolmessa kaupungissa. Ohjelma yhdistää pankit, sijoittajat, neuvonantajat ja finanssiteknologia-alan yritykset etsimään kumppanuuksia avoimella innovoinnilla.

www.mclighthouse.com

Lighthouse MASSIV

Mastercardin Lighthouse MASSIV on avoimen innovoinnin alusta sosiaalisen vaikuttamisen luomiseen ja skaalaamiseen.

Lighthouse MASSIV rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia skaalatakseen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma tarjoaa eri tiimeille kannustimia sekä pääsyn kumppaniresursseihin. Ohjelma pyrkii vaalimaan kumppanuuksia, jotka parantavat miljardin ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä. Lighthouse MASSIV on suunniteltu kolmivaiheiseksi ohjelmaksi. Ensimmäisessä vaiheessa viisi yritystä tapaa neuvonantajamme, valitut johtajat ja kumppanuusasiantuntijat ympäri maailmaa. Jokainen kumppanuusehdotus saa palautetta lakiasiain, muotoilun ja teknologia-alan asiantuntijoilta ennen kuin ne raportoivat tuloksia kumppanuuksistaan neuvonantajille. Voittajaksi nousee tiimi, jolla on potentiaalia vaikuttaa useimpiin ihmisiin kumppanuuksiensa avulla.

Lisätietoa Lighthouse MASSIV -ohjelmasta: www.mclighthouse.com/massiv