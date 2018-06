Mastercard tutki: Keskustelevan kaupankäynnin aika lähenee

Keskusteleva kaupankäynti, eli ostosten tekeminen chatbottien ja asiakaspalvelijoiden kanssa keskustellen on kasvamassa lähivuosina. Asiakkaat arvostavat keskustelun helppoutta, mutta heitä huolettaa kaupankäynnin turvallisuus. Yhdysvalloissa keskustelukaupan ennakoidaan nousevan kuuteen prosenttiin ja Britanniassa kolmeen prosenttiin koko verkkokaupan vuotuisesta myynnistä vuonna 2022.

Mastercard teetti tutkimuksen Future Agenda -tutkimusyhtiöllä.

