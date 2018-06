Mastercardilta uusia palveluja pankkien avoimien rajapintojen ekosysteemin tukemiseen

Mastercard julkistaa uusia palveluja pankkien avoimien rajapintojen ekosysteemin tukemiseen. Uusilla palveluilla pyritään helpottamaan pankkien ja palveluntarjoajien yhteistoimintaa. Taustalla on uusi maksupalveludirektiivi PSD2, joka pakottaa pankit avaamaan oman infrastruktuurinsa kolmansille osapuolille.

Mastercard tarjoaa pankeille Euroopan laajuisen luettelon luotettavista palveluntarjoajista. Niihin kuuluu myös petosten monitorointipalvelu, menetelmä riitojen ratkaisemiseen sekä yhteyspiste palveluntarjoajien ja pankkien väliseen viestintään.

