Matchbox Company esittää lumoavan koko perheen seikkailun Prinssi Rei

Pekingin Teatteriakatemiasta ainoana eurooppalaisena valmistuneen ohjaaja Elias Edströmin toinen teos saa ensi-iltansa Kanneltalossa 28.2.2018 klo 18. Prinssi Rei on mukaansa tempaava tarina, jossa seikkaillaan metsissä, vuoristomaisemissa ja lennetään sudenkorentolentokoneella ilmojen halki.

Elias Edströmin ohjaaman Prinssi Rei -esityksen valmistaa Matchbox Company, johon kuuluu Edströmin lisäksi teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin ammattilaisia. Edström on peking-oopperan maisteri ja ensimmäinen Pekingin National Academy of Chinese Theatre Arts -korkeakoulusta valmistunut ei-aasialainen.



Vuonna 2016 Edström ohjasi samalle ryhmälle Kanneltaloon Sigurd Ring -peking-oopperan. Nyt ensi-iltansa saava Prinssi Rei yhdistää teatteria, tanssia ja sirkusta ottaen vaikutteita peking-oopperasta. Musiikki ja äänimaailma ovat isossa osassa visuaalisessa esityksessä. Vahvana elementtinä on edellisestä teoksesta tuttu sähkökantele, joka kehoperkussioiden ja äänisuunnittelun kanssa muodostaa maagisen kokonaisuuden.

Prinssi Rei puhuttelee kaikkia ajankohtaisilla aiheilla. Mitä teemme, kun vesi loppuu? Miten voimme elää sovussa ja yhdessä ehtyviä luonnonvaroja sekä toisiamme kunnioittaen? Ryhmä pyrkii toteuttamaan työvaiheet ympäristötietoisesti ja antamaan käytetyille materiaaleille uuden elämän. Teos perustuu Anna-Liisa Haakanan lastenkirjaan Prinssi Rei ja vedensiemenen salaisuus (2003). Esitys on suunnattu yli 10-vuotiaille. Kanneltalo tarjoaa koululaisesitykset maksutta 3.–6.-luokkalaisille. Vapaa-ajan esityksiin ovat tervetulleita kaikki lipun ostaneet katsojat. Esityksessä käytetään sujuvasti suomea ja ruotsia, mutta fyysisyytensä ansiosta se on täysin kielirajaton.



Fyysinen teatteri on suosittu taidemuoto Euroopassa. Suomessa sitä tehdään kuitenkin vielä vähän. Matchbox Company on kotimainen fyysisen teatterin ryhmä, joka muodostuu eri alojen ammattitaiteilijoista. Companyn tavoitteena on tuoda kieliryhmiä ja eri kulttuureita lähemmäs toisiaan vaikuttavilla ja visuaalisilla esityksillä, jotka tarttuvat ajankohtaisiin teemoihin.

- - - - -

Matchbox Company esittää:

Prinssi Rei

Ennakko 27.2. klo 18 – kaikille avoin ja maksuton.

Ensi-ilta 28.2. klo 18, liput 6 € – teosesittely ennen esitystä klo 17.30 kahvilan stagella.

Maksuttomat koululaisesitykset 1.2. klo 9 & 10:30 sekä 2.2. klo 9. Näihin esityksiin ilmoittautumiset tehdään internetissä Kanneltalon sivuilla.

Esitys 3.3. klo 13, liput 6 € - taiteilijatapaaminen esityksen jälkeen Konserttisalissa.

Liput 6 €, www.lippu.fi

Esitykset nähdään Kanneltalon Konserttisalissa. Kesto n. 1 h. Ei väliaikaa.

Työryhmä:

Ohjaaja: Elias Edström

Esiintyjät: Talvikki Eerola, Henni Kervinen, Riia Kivimäki, Saku Mäkelä

Musiikki: Senni Eskelinen, sähkökantele; Pekka Saarikorpi, kehoperkussio ja lyömäsoittimet

Ääni- ja valosuunnittelu: Antero Kemppi

Pukusuunnittelu: Tinja Salmi

Tuotanto: Matchbox Company & Kanneltalo

Hyvä Toimittaja, ota yhteyttä ja kysy lisää:

Elias Edström, ohjaaja, 050 564 1820 / elias_edstrom@hotmail.com

Elina Kukkonen, tuottaja, 045 120 6443 / elina.kukkonen1@gmail.com. Elina ottaa vastaan myös median paikkavarauksia esityksiin.

Tiina Laukkanen, Kanneltalon kulttuurituottaja, 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi

Irene Salama, viestintäsuunnittelija, 0400 293 376, irene.salama@hel.fi

Hyvä Toimittaja, lämpimästi tervetuloa ennakkonäytökseen tai ensi-iltaan!