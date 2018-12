Materiaalitutkimus vauhdissa Oulun yliopistossa (koostettua aineistoa)

Oulun yliopiston Mikroelektroniikan yksikön tekemä tutkimus on ollut nosteessa viikon sisään. Tutkimuksen merkitys näkyy sekä professori Heli Jantusen saamasta Nokian Säätiön tunnustuspalkinnosta että tutkija Yang Bain mukana olosta Slushissa pidetyn Skolar Awardin finaalissa.

Varsinkin uusien materiaalien parissa tehtävä tutkimus on monimutkaista mutta kuitenkin helposti ymmärrettävää, sillä se tarjoaa suoraan konkreettisia sovelluskohteita ja ratkaisuja arkeemme. Tutkija Yang Bain visiona on maailma, jossa voimme tuottaa sähköä milloin tahansa, missä tahansa ja miten tahansa. Hän on kehittänyt materiaalin, joka kerää talteen energiaa lämmöstä, liikkeestä ja valosta. Tämä energia voidaan muuttaa sähköksi, jolla voidaan paikallisesti ladata pieniä elektronisia laitteita. Paristojen tarve vähenee.

Jantunen tutkijoineen on uurtanut uraa etenkin sähkökeraamisten materiaalien kehittämisessä. Uusien valmistusmenetelmien kehittämistyö onkin keskeisessä roolissa tutkimusryhmässä, jonka tutkimustuloksia on hyödynnetty laajalti ICT-teollisuudessa. Yritysyhteistyö on ollut aina keskeinen osa tutkimusryhmän työtä ja sen toimintamalli on rakennettu tuotekehitystä mukailevalla tavalla.

Materiaalikoosteena tausta-aineistoksi tässä koottuna muutamia julkaisemiamme juttuja asiasta ja tutkijoista.

