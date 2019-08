Materiaalivalinta tuo kestävyyttä kylpyhuoneisiin

Aika ajoin julkiseen keskusteluun pulpahtaa kylpyhuonekalusteet ja erityisesti niiden laatu. Kerrotaan kaapeista, jotka pursuilevat ja nitisevät liitoksistaan kosteissa tiloissa. Polaria Oy haluaa olla edelläkävijä näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Polaria Oy teki jo varhain selkeän valinnan kylpyhuonekalusteiden osalta: kaikki valmistettavat kalusteet tehdään teräksestä, sillä oikein pintakäsiteltynä se on kosteisiin ympäristöihin suvereeni materiaali.

– Me haluamme valmistaa käyttöä kestäviä kylpyhuonekalusteita. Tuotteillemme tehtävä nanokeraaminen pintakäsittely takaa sen, että kaapit kestävät kylpyhuoneille ominaista kosteutta ja olosuhteiden vaihtelua, sanoo Polaria Oy:n toimitusjohtaja Timo Karhula.

Kestävyys on ympäristöteko

Teräs materiaalina on kestävä, kierrätettävä ja turvallinen. Nanokeraamisesti pinnoitettu teräs ei menetä muotoaan eikä päästä ympäristöönsä haitallisia aineita toisin kuin vaikkapa jotkin lastulevystä valmistetut kaapit. Polaria-kalusteille on myönnetty M1-merkki, joka kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. M1-luokitelluissa tuotteissa ei ole hajuhaittoja eivätkä ne aiheuta allergia- tai ärsytysoireita.

Kalusteiden materiaalin lisäksi Polaria Oy on jo vuosia sitten siirtynyt käyttämään täysin puupohjaisia pakkausmateriaalia vähentääkseen muovin käyttöä.

– Meillä on vastuu materiaalivalinnoistamme. Meille räätälöidyistä teräsrullista jää todella vähän hukkamateriaalia, mikä on meille ylpeyden aihe. Lisäksi meille on tärkeää, että sekä pakkausmateriaalit että vanhat kalusteet voi kierrättää, Karhula kertoo.

Polaria-kylpyhuonekalusteet valmistetaan Mäntyharjulla sijaitsevalla tehtaalla kotimaisena työnä.