Matias Mäkynen ja Joakim Strand: Pohjalaisteollisuuden voimaviikko on joululahja koko Suomelle

- Viime viikkojen ratkaisut ovat hieno lahja joulun alla koko Suomelle. Parlamentaarisesti saatiin aikaan historiallinen sitoumus T&K-rahoituksen nostamisesta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Näin varmistetaan, että Suomen kasvu jatkuu myös koronaelvytyksen jälkeen. Tätä varten säädettäisiin T&K-rahoituslaki ja laaditaan parlamentaarinen suunnitelma T&K-politiikasta. Raporttimme on saanut erittäin myönteisen vastaanoton, josta konkreettisin esimerkki on Teknologiateollisuuden 57 jäsenyrityksen antama sitoumus nostaa omaa tutkimus- ja kehitysrahoitustaan jopa 200 miljoonalla eurolla vuodessa vastineena työryhmän raportin toteuttamiselle. Mukana sitoumuksessa on myös alueemme kärkiyhtiöitä, Mäkynen sanoo.

Yksi kolmesta Business Finlandin valitsemasta ja 20 miljoonalla eurolla tuetusta hankkeesta on Wärtsilän puhdasta meriliikennettä koskeva kokonaisuus. Veturiyrityksenä Wärtsilällä on jatkossa entistä vahvempi asema muun t&k-rahoituksen saamiseksi myös laajemmin ja tämän lisäksi veturihankerahoitusta on mahdollista saada Wärtsilän kumppaniyrityksille jopa 50 miljoonan edestä. Kaiken lisäksi maanantaina saatiin sinetti valtion 14 miljoonan euron tuelle Etelä-Pohjanmaan Voiman, Vaasan Sähkön ja Wärtsilän yhteiselle H-Flex-E -pilottilaitokselle, joka alkaa tuottaa sähköstä vetyä Vaskiluodon voimalaitosalueella.

- Parlamentaarinen sopimus, teknologiateollisuuden sitoumus, veturiyritysrahoitus sekä Vaskiluodon laitoksen saama rahoitus tuovat myös Vaasan vaalipiiriin tulevaisuudessa tuhansia korkean osaamisen ja jalostusarvon työpaikkoja. Tämä vahvistaa entisestään järjestelmätason tutkimusekosysteemiämme ja energiateknologiateollisuuden toimintaedellytyksiä alueella. On kuitenkin huolehdittava yritysten toimintaympäristön jatkuvasta kehittämisestä ja mm. osaavan työvoiman riittävästä saatavuudesta, Joakim Strand sanoo.

Pohjanmaa erottuu Suomessa erityisesti vahvalla yksityisten yritysten tutkimuspanoksella. Yritysten edelläkävijyys ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ovat luoneet uniikin ilmapiirin, joka houkuttelee investointeja. Uusia avauksia yhteistyön syventämisestä sekä innovaatioita kansainvälisille markkinoille syntyy jatkuvasti.

- On tärkeää, että teollisuuden innovatiivisia ja uusia työpaikkoja luovia hankkeita tuetaan Suomessa. Tarvitsemme uusia malleja, joilla yksityisiä ja julkisia pääomia voidaan yhdistää uusien innovaatioiden ja niiden kaupallistamisen rahoittamiseksi. Yksi tällainen tarvittava toimija on Vaasan seudulla kehitetty Energia Sampo, johon on lähtenyt mukaan useita seudun yrityksiä. On tärkeää toimia nopeasti, koska muuten kansainväliset konsernit löytävät muualta maailmasta kiinnostavia toimipaikkoja, joissa julkinen sektori on aktiivinen, Mäkynen ja Strand päättävät.