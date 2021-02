Matias Mäkynen: SDP:n talouslinja on kasvuhakuisuus - Kokoomuksella kyykytys

SDP:n Johannes Koskinen: Telakoille tarkempi verokuri 4.2.2021 16:35:37 EET | Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jossa rakennusalalla käytössä ollut ja hyväksi todettu veronumeromenettely otetaan käyttöön myös telakoilla. Esityksen arvioidaan vähentävän harmaata taloutta telakoilla, mikä lisää verotuloja ja parantaa työntekijöiden oikeuksien toteutumista. -Veronumeron laajentaminen on ollut esillä pitkään SDP:n harmaan talouden vastaisissa ohjelmissa ja muun muassa puolueen vero-ohjelmassa. On hienoa, että rakennusalalla hyvin toimineet veronumerot saadaan vihdoin käyttöön myös telakoilla, toteaa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Veronumero on vähentänyt rakennusalan harmaata taloutta. Se on erityisen tärkeää ulkomaisen työvoiman valvonnassa, sillä veronumeron hankkimisen kautta ulkomainen työvoima päätyy Verohallinnon rekistereihin ja sitä kautta valvonnan piiriin. Veronumeroa on pidettävä esillä telakalla työskennellessä kuvallisessa tunnistekortissa. Verohallinto on arvioinut, että rakennusalan veronumero ja muut 2010-luvulla