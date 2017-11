Matka 2018 johdattelee seikkailuille kaukomaille

Matkailu kiinnostaa: Tilastokeskuksen mukaan suomalaiset tekivät viime vuonna 6,1 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajan ulkomaanmatkaa. Matka 2018 -messuilla Helsingissä 17.–21.1.2018 jokainen matkakuumeinen voi etsiä itselleen sopivimman kohteen myös tulevalle vuodelle. Näytteilleasettajat tarjoavat kaukomatkakohteita ja -vinkkejä niin Afrikasta ja Aasiasta kuin Amerikasta ja Australiastakin.

Suomen Matkatoimistoalan liiton SMALin tilastojen mukaan matkatarjonta ja suomalaisten kiinnostus Lähi-Itää ja Afrikkaa, erityisesti Pohjois-Afrikkaa kohtaan on jälleen kasvussa. Matkamessuilla Afrikka näyttäytyy ennen kaikkea eksoottisina Saharan eteläpuolisen Afrikan kohteina. Messuilla esittäytyvät muun muassa Etelä-Afrikka, Seychellit, Madagascar, Ghana, Ruanda, Namibia, Sansibar ja Uganda. Pohjois-Afrikasta messuilla ovat mukana Marokko ja Egypti. Madagascar esittelee lomamahdollisuuksia ja maan upeaa luontoa myös messujen Inspiraatiolavalla.

Aasian maista suomalaisille rakkain ja suosituin kohde on edelleen Thaimaa, jonne tulevalla talvikaudella tehdään SMALin mukaan 48 000 valmismatkaa. Thaimaa on esillä messuilla monipuolisesti. Uuden näkökulman tarjoaa Tripsteri Thaimaa -oppaan kirjoittaja Antti Helin, joka kertoo We Love Cruises -lavalla parhaimmat vinkit aktiivilomailuun.

Thaimaan lisäksi Matkamessut houkuttelee perehtymään Aasian muihin maihin ja kohteisiin. Messuilla esittäytyvät muun muassa Arabiemiraatti Ras al Khaimah sekä Intia, Indonesia, Vietnam, Malesia, Japani ja Etelä-Korea. We Love Cruises -ohjelmalavalla ovat esittelyssä Intian Unescon maailmanperintökohteet, joita on maassa peräti 36.

Karibianmeren lomakohteista messuilla ovat läsnä Karibian saaret sekä Dominikaaninen Tasavalta ja Kuuba. Kuuba tuo messujen Inspiraatiolavalle myös 12 hengen salsaorkesterin.

Kaukomatkoja eksoottisiin kohteisiin tarjoavat monet messuilla mukana olevat matkatoimistot, kuten Olympia, Aurinkomatkat, Albatros Travel, Matkavekka, Aventura ja Mandala. Risteilymatkoja tarjoavat We Love Cruises, RCL Cruises ja Risteilykeskus. Kauko- ja lähikohteisiin lennättävät messuilla mukana olevat lentoyhtiöt Finnair, SAS, Air Baltic, Japan Airlines, Qatar Airways, Tap Portugal, Ethiopian Airlines, Ukraine Airlines, Turkish Airlines ja Croatia Airlines.

Matkamessujen näytteilleasettajat ja ohjelma on julkistettu osoitteessa www.matkamessut.fi.

Tapahtuman kaksi ensimmäistä päivää on varattu ammattilaisille.

