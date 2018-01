Matka 2018:n uudet kohteet - eksotiikkaa kokeneellekin matkaaja

Matkamessut yllättää joka vuosi esittelemällä uusia kiinnostavia matkakohteita maailmalta. Tänä vuonna Matkamessuilla esittäytyvät ensimmäistä kertaa Ghana ja Ruanda sekä Arabiemiraateista Ras al Khaimahin alue. Yhteensä Matkamessuilla esittäytyy yli 80 maata ja lähes 900 näytteilleasettajaa. Matkamessut avaa ovensa yleisölle 19–21.1.2018.

Länsi-Afrikassa sijaitseva Ghana tunnetaan yhtenä maanosan ystävällisimmistä. Ghana on hyvä esimerkki urbanisoituvasta ja kehittyvästä Afrikan valtiosta, jossa voi nauttia niin paikallisesta kaupunkikulttuurista kuin upeista luontokohteistakin. Matkailuystävälliseksi maan tekee myös virallinen kieli englanti. Ghanan turististoimisto esittelee Matkamessuilla maan matkailumahdollisuuksia, esimerkiksi pääkaupunki Accran rantaelämää ja ostosmahdollisuuksia tai savannien ja sademetsien villieläinsafareja. Kulttuurista kiinnostuneille Ghanassa on lukuisia komeita linnoja ja rakennuksia, joiden tyylit ovat saaneet vaikutteita eurooppalaisesta rakennusperinteestä ja ovat myös Unescon maailmanperintölistalla. Herkullisentulinen paikallinen ruoka ja kotitekoinen pito-juoma houkuttelevat ruokamatkailijoita.

Dian Fosseyn jalanjäljissä Ruandan vuorigorillojen luo

Suomalaisille vielä varsin tuntematon Keski-Afrikan Ruanda on kiinnostava, nouseva matkakohde. Ruandan suurlähetystön osastolla voi tutustua tähän tuhansien mäkien maaksi kutsuttuun pieneen mutta tiheään asuttuun maahan, joka on tunnettu etenkin uhanalaisista vuorigorilloistaan. Volcanoesin kansallispuistossa voi gorillojen lisäksi nähdä tulivuoria, Kivujärvi tarjoaa maanosan parhaimmat sisämaan rannat ja pääkaupunki Kigalissa voi tutustua muun muassa paikalliseen tanssikulttuuriin. Matkaan voi yhdistää helposti myös vierailun Ruandan naapurimaissa, Tansaniassa tai Ugandassa, jotka kumpikin on myös Matkamessuilla mukana.

Auringonpaahteeseen ja patikoimaan Ras Al Khaimahiin

Ras Al Khaimah Tourist Development Authority saapuu Matkamessuille esittelemään yhtä Arabiemiraattien lomaparatiisia Ras Al Khaimahia, tuttavallisemmin RAKia. Noin 85 kilometrin päässä Dubaista sijaitseva RAK tarjoaa rantalomista nauttivalle lämpöä ja upeita hotelleja. Osastolla voi tutustua muun muassa Ras Al Khaimahin lukuisten Hilton-hotellien valikoimaan. Dubaita rauhallisempi RAK on hyvä matkakohde esimerkiksi lapsiperheille. Aktiivilomailija voi kokeilla esimerkiksi patikointia, kalliokiipeilyä vuoristossa tai aavikkosafaria. Kiinnostava on myös vierailu aavekylä Jazirat al Hamrassa.



