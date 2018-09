Matka Merkuriukseen alkaa nyt

BepiColombo-luotainparin laukaisupäivä on lokakuussa. Yleisö on tervetullut Merkurius-iltaan, joka pidetään Tiedekulmassa tiistaina 25.9. kello 17-19. Avaruustutkijat kertovat tulevasta tutkimusmatkasta, jonka valmistelut ovat edenneet loppumetreille.

Parikymmentä vuotta ovat tutkijat Euroopassa ja Japanissa työskennelleet päämääränään tämä: BepiColombo laukaistaan avaruuteen, ja se matkaa kohti Merkurius-planeettaa. Tällä hetkellä miehittämättömän aluksen laukaisuajankohdaksi on arvioitu varhaisaamua lauantaina 20.10.2018.

– Merkurius antaa meille uutta tietoa aurinkokunnan synnystä ja kehityksestä. Ja planeetoista, jotka kiertävät lähellä omaa tähteään. Samalla saamme tällä tutkimusretkellä mahdollisuuden testata Einsteinin suhteellisuusteoriaa, sanoo apulaisprofessori Emilia Kilpua Helsingin yliopistosta, joka johtaa puhetta Merkurius-illassa Tiedekulmassa tiistaina 25.9. kello 17.

Kahdesta luotaimesta koostuva BepiColombo kiertää Merkuriusta vähintään vuoden ajan. Sen tehtävänä on tutkia planeetan rakennetta, geologiaa ja koostumusta, sekä sen magneettikentän alkuperää ja lähiavaruutta.

Luotainpari laukaistaan avaruuteen Kourousta, Ranskan Guayanasta.

Bepissä näkyy suomalainen avaruusosaaminen

BepiColombo on tekninen ja tieteellinen taidonnäyte. Sen lisäksi, että BepiColombo on kunnianhimoinen missio, se on suomalaisittain hyvin kiinnostava. Monet tutkijat Suomessa osallistuvat luotaimen tieteellisten mittausten analysointiin, ja ennen kaikkea: sen mukana lentää suomalaista huipputeknologiaa.

– Eurooppalainen ”Bepi” tutkii pääosin Merkuriuksen pintaa ja sen lähistöä. Japaninlainen ”Mio” kartoittaa planeetan magneettikehää ja aurinkotuulta. Bepin ja Mion pitää selvitä seitsemän vuoden matkasta läpi sisemmän aurinkokunnan ja kestää hurjia olosuhteita lähellä Aurinkoa. – Ja Bepin mukana lentää myös meidän omaa suomalaista huipputeknologiaa, kertoo dosentti Juhani Huovelin Helsingin yliopistosta.

Hän on yksi BepiColombon avainhenkilöistä ja sen SIXS-instrumentin päätutkija. SIXS mittaa Auringosta saapuvaa röntgensäteilyä, elektroneja ja protoneja.

Merkurius on planeetoista lähimpänä Aurinkoa

Olosuhteet Merkuriuksessa ovat hurjat. Lämpötila vaihtelee polttavasta jäätävään. Säteily auringosta tulee Merkuriukseen kymmenen kertaa voimakkaampana kuin Maahan, ja kuumimmillaan asteita planeetan pinnalla on yli 400. Koska Merkuriuksessa ei oikeastaan ole ilmakehää ja sen pyörähdysaika on pitkä, 59 Maan vuorokautta, planeetalla on kuitenkin paikoitellen lähes 200 miinusastetta pakkasta, jäätäkin.

Merkurius on siis karu ja kivinen. Sen pinta muistuttaa Kuun kraattereiden peittämää pintaa. Tuulta, pilviä, sateita tai myrskyjä ei ole.

– Yksi tutkijoita kummastuttava asia on Merkuriuksen magneettikenttä. Pienillä planeetoilla ei ole yleensä merkittävää magneettikenttää, ja siksi magneettikentän löytyminen oli aikoinaan yllätys, aurinkotuulen tutkijana tunnettu Emilia Kilpua sanoo.

Merkuriuksen magneettikentässä on lisäksi mielenkiintoisia epätasaisuuksia. Kenttä on noin kolme kertaa voimakkaampi planeetan pohjoisella kuin eteläisellä pallonpuoliskolla.

Merkurius-ilta Tiedekulmassa ti 25.9 klo 17-19

Yleisö on lämpimästi tervetullut Tiedekulmaan tiistaina 25.9. kello 17-19 kuulemaan BepiColombon tarinaa ja sen kirjoittajia. Miten idea luotainparista Merkuriukseen sai alkunsa ja miten tämä haastava hanke eteni? Miksi BepiColombo joutuu kiertelemään avaruudessa niin pitkään päästäkseen perille? Mitä yllättävää tutkijat uskovat löytävänsä? Tilaisuudessa puhuvat Emilian Kilpuan lisäksi dosentti Juhani Huovelin, Turun yliopiston professori Rami Vainio, joka vastaa SIXS:in hiukkasilmaisimesta, Helsingin yliopiston professori Karri Muinonen, joka on brittiläisen MIXS instrumentin toinen päätutkija, sekä Maria Genzer (Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö ja SIXS:in projektipäällikkö) ja planeettoja tutkivat Riku Järvinen (Aalto yliopisto ja Ilmatieteen laitos) ja Erika Palmerio Helsingin yliopistosta.

