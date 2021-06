Matkailijatartunnat - myös Pietarissa matkailleiden kanssa aikaa viettäneitä suositellaan hakeutumaan oireettomanakin koronatestiin

Oletko palannut Venäjältä? Muista koronatesti 72 tuntia matkan jälkeen 23.6.2021 13:05:00 EEST | Tiedote

Venäjän koronavirusepidemia on pahentunut kesäkuussa hyvin nopeasti. Tartuntamäärät ovat kasvussa koko maassa mukaan lukien suuret kaupungit kuten Moskova ja Pietari. Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuus on 240 kun Suomessa vastaava on 19. Näin ollen riski saada koronavirustartunta Pietarissa on selvästi suurempi kuin Suomessa. THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Lisäksi vahva suositus on, että kaikki Venäjältä Suomeen palaavat matkustajat hakeutuvat koronavirustestiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja välttävät sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka. ”Käymällä testissä jokainen voi varmistaa, ettei ole saanut matkalla koronavirustartuntaa. Samalla vähentää merkittävästi myös omien läheisten ja ystävien riskiä saada tartunta”, THL:n johtaja Mika Salminen sanoo. Testiin voi hakeutua omalla koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Koronavirustestit ovat testattavalle maksuttomia. Lisätiedot Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL) Mika Salminen j