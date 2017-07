Matkailua ja bisnestä Saimaalla – Saimaa Summit 17.–18.7.

Vuosittain Savonlinnassa järjestettävä Saimaa Summit –foorumi on laajentunut kaksipäiväiseksi. Ensimmäisen päivän teemana on kansainvälinen matkailu Saimaan alueella. Matkailulla on suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa myös ympärivuotisena elinkeinona, kun aluetta osataan markkinoida oikein. Tiistaina 18.7. Saimaa Summit keskittyy business-aiheisiin ja sen mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Saimaan järvialue on Euroopan neljänneksi suurin, ja se on rankattu maailman viiden merkittävimmän järvialueen joukkoon.

-Saimaan alueen mahdollisuuksia matkailusektorilla on päätetty vahvistaa muun muassa Kaakkois-Suomi–Venäjä -rahaston myöntämän tuen turvin. Corridor-hankkeella kehitetään matkailun yhteistyömahdollisuuksia Pietarin ja Saimaan välillä. Hankkeen nimen mukaisesti pyrimme luomaan verkoston yhdistämään Pietarin ja Saimaan mahdollisuuksia yhteismarkkinoinnin ja yhteisten matkailijaohjelmien avulla. Corridor-hankkeen tavoitteena on saada näille alueille lisää kauempaa, kuten Kiinasta tulevia matkailijoita, taustoittaa teemoja Saimaa Summitin isäntä, Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. Myös neljän Saimaan kaupungin, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kesken on muodostettu yhteinen matkailuhanke Visit Saimaa, jolla tehdään järvialuetta tunnetuksi, ja myös erilaisia ohjelmallisia paketteja. Ympärivuotisuus edellyttää sitä, että meillä on tarjottavissa erilaisia matkailupaketteja kaikkina vuodenaikoina.



Maanantain ohjelmassa ei ole unohdettu myöskään uusinta aluevaltausta eli koulutusmatkailua. Savonlinnassa on jo aloitettu koulutusyhteistyö kiinalaisten kanssa, ja tämä on tavoitteena myös Mikkelissä. Sen lisäksi Mikkelissä on jo alustavasti sovittu ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä kazakstanilaisten kanssa. -Business-päivän tiistaina aloittavat nykyisin täällä Savonlinnassa toimivien yritysten edustajat business-paneelilla. He kertovat miten Saimaan alueella on mahdollista toimia ja mitä erityisiä mahdollisuuksia ja haasteita voi liittyä täällä toimimiseen. Kun elinkeinotoiminnan julkinen kehittäminen on siirtymässä runsaan parin vuoden päästä uusille maakunnille, myös maakunnan edustajat ottavat kantaa niihin keinoihin, joilla voidaan edistää maakunnallista elinkeinotoimintaa. Samalla esillä on myös maakuntastrategian elinkeinotavoitteet. Erityisen lisän foorumiin tuovat tiistain kaksi maakunnan ulkopuolista alustajaa. Kiinan suurlähettiläs Chen Li alustaa aiheesta Suomi, Saimaa ja Kiina, näkökulmia yhteistyöhön. Laajemman vision Saimaan alueen elinkeinotoiminnasta tuo seminaariin eduskunnan varapuhemies, moninkertainen ministeri Mauri Pekkarinen. Entisenä elinkeinoministerinä ja nykyisenä eduskunnan varapuhemiehenä hänellä on laajat yhteydet elinkeinotoimintaan ja sen kehittämiseen. Saimaa Summit –foorumi järjestetään Savonlinnassa, Saimaan sydämessä kesän juhlakautena. Mielenkiintoiset ja ajankohtaiset teemat sekä korkeatasoiset puhujat vaihtelevat vuosittain. Tänä vuonna Summit toteutetaan 17.–18.7. Lisätietoa ja ilmoittautuminen www.saimaasummit.fi Maanantain tapahtuman juontavat Anna-Kristiina Mikkonen ja Jarkko Wuorinen, ja tiistain isäntänä toimii Jarkko Wuorinen. Saimaan erityisinä vahvuuksina mm. Wall Street Journal -lehti on pitänyt polveilevaa ja välillä nauhamaista järvimaisemaa, erityisen mallisia saaria ja Saimaan veden puhtautta. Myös kalaisuus ja erityinen eläinlaji norppa on mainittu useissa artikkeleissa.

