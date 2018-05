Matkailualan 15 lupaavinta kasvuyritystä valittu kasvuohjelmaan

Yritysten kasvuohjelmaan Tulevaisuuden matkailun Kasvupolulle on valittu 15 potentiaalisinta kasvuyritystä 59 hakijan joukosta. Yksi Kasvupolulle valituista yrityksistä on Nellim Wilderness Hotels & Safaris, joka tarjoaa kansainvälisille lapinmatkailijoille elämyslomia. Tulevaisuuden matkailun Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Design District Helsinki, Glopas-ääniopastuspalvelu, Duara Travels Oy sekä Studio Puisto Arkkitehdit Oy Helsingistä, Go Arctic Oy Kiimigistä, Finnature Oy Limingasta, Hotelway Turusta, Kielosaari Oy Pyhäjoelta, Liveto Group Oy Jyväskylästä, Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Oy Joensuusta, Nellim Wilderness Hotels & Safaris Ivalosta, Saariselkä Ski & Resort Oy Saariselältä, Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy Savonlinnasta, Seikkailupuisto PAKKA Kalajoelta sekä Äksyt Ämmät Oy Nurmeksesta.

Valittujen yritysten liikeideat liittyvät mm. hotellivarausten hallinnoimiseen applikaatiolla, ohjelma-, majoitus- ja matkailupalveluihin, matkailupakettien järjestämiseen, lipun varaamisen ja myynnin järjestämiseen online-alustalla tai matkailun markkinoinnin konsultointiin.

Tuomariston kriteereinä valinnoille pidettiin yritysten kasvun nälkää, tiimin osaamista, liiketoimintamallin skaalautumista, sparrauksen tarvetta ja idean ainutlaatuisuutta. Tuomariston jäsen Miikka Raulo FlowHousesta avasi tuomariston roolia Kasvupolulla, joka ei rajoitu pelkästään yritysten esikarsintaan ja voittajien valintaan.

“Maailmalla kiinnostus Suomea kohtaan on ennennäkemätön ja Matkailun Kasvupolun kumppaneiden yhteinen intressi onkin varmistaa, että matkailu Suomeen jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina ja huomio realisoituu matkailutuloiksi. Tehtävänämme on auttaa kasvupolulla eri puolilta Suomea valittuja yrityksiä toimimaan edelläkävijöinä toimialalla, kehittäen matkailun kestävää ja ympärivuotista kasvua vastaten kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin.”

Tuomaristoon kuuluvat Raulon ohella Kalle Lumio Nordia Managementilta, Kristiina Hietasaari Business Finlandista, Janne Anttila Kalajoen Hiekkasärkät Oy:stä, Jaska Pensaari Visit Kokkolasta, Jari Auranen Tietotalosta sekä Jussi Luhtasela Finnairilta.

Yksi mukaan valituista yrityksistä on ivalolainen Oy Erähotelli Nellim Ltd, joka hotellitoiminnan lisäksi järjestää palveluja laajasti matkailuun liittyen. Se tarjoaa elämyksellisiä luontolomia kansainvälisille asiakkaille, joiden määrä Suomessa kasvaa vuosi vuodelta, erityisesti Lapin matkailun osalta. Yritys on perustettu vuonna 2004, mutta erityisesti sen viime vuodet ovat olleet taloudellisestikin onnistuneita.

“On tullut nimeä ja mainetta, pikkuhiljaa ollaan kasvettu ja me ollaan rakennettu niin paljon uutta. Ollaan saatu hyvä maine kuluttaja- ja matkanjärjestäjäpäässä. Se on auttanut. Ollaan verkostoiduttu siellä maailmalla. Digitalisaatio ja strategiakuviot on sellaisia, mitä tullaan miettimään sparrauksissa,” yrityksen toimitusjohtaja Jouko Lappalainen kertoo puhelimessa.

Kasvupolulla järjestetään myös Kasvupaja 21.5. Kalajoen Hiekkasärkillä, jossa hiotaan kasvusuunnitelmia ja verkostoidutaan. Varsinaiset sparrauspäivät pidetään 15.5. ja 14.8.2018. Tällöin eri alojen (mm. kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä 10x45 minuutin luottamuksellisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Matkailualan asiantuntijoista koottu tuomaristo valitsee toisen sparrauspäivän päätteeksi kaksi parasta yritystä, jotka etenevät 24.─25.10.2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.