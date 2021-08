Matkailuautolla syyslomamaisemaa voi vaihtaa vaikka joka päivä. Poimi tästä parhaat matkavinkit!

Värikylläiset puut, keltaiseen taipuvat viljapellot ja aamusumussa heräilevät järvet; monelle syksy on kauneinta matkailuaikaa. Vilkkaimman lomasesongin päätyttyä frisbeegolfradoille, kulttuurikohteisiin ja kansallispuistojen poluille on vähemmän ruuhkaa. Matkailuautolla paikkaa voi vaihtaa vaikka joka päivä mutta harrastusvälineet ja muu tarpeellinen pakataan vain kerran. Camptoo tarjoaa huolettoman tavan testata matkailuautoilua: vuokraat auton yksityisomistajalta haluamanasi aikana ja lähdet seikkailuun. Camptoon Suomen valikoimissa on tällä hetkellä yli 50 yksilöllistä ajoneuvoa. Poimi tästä vinkit syyslomaseikkailuun!

Matkaan valmistautuminen: Tee matkakodista itsesi näköinen Camptoon kautta vuokrattavat ajoneuvot ovat hyvin varusteltuja liinavaatteineen ja astiastoineen. ”Oma matkakeittiö säästää myös kustannuksia. Vaihtelua ruokailuihin saa, kun hankkii paikallisia raaka-aineita toreilta ja pienistä tilapuodeista”, suosittelee Camptoon Suomen markkinointijohtaja Ellimaija Tanskanen. Autoa voi myös lisävarustella oman maun mukaan. Espressokeitin, kauniit servetit ja lämmin torkkupeitto tuovat tunnelmaa syysiltaan. ”Tämä matkailutapa tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden testailla erilaisia aktiviteetteja; harrastusvälineet retkipyöristä intiaanikanootteihin kulkevat kätevästi mukana”, Tanskanen toteaa. Matkareitin voi suunnitella ennakkoon, tai mennä tunnelman mukaan. Jokunen suomalaisista leirintäalueista, kuten Rastila Camping ja Punkaharju Resort, ovat avoinna ympäri vuoden. Monet yöpyvät myös tienvarsien isoilla pysäköintipaikoilla ja lomakohteiden lähistöllä. Googlesta löytyy hakupalvelu sopivista yöpymispaikoista. Jos paikkaa valitaan leirintäalueiden tai matkaparkkien ulkopuolella, on tärkeä varmistaa, että yöpyminen on sallittua kyseisellä paikalla. Matkalla: Camptoon syyslomavinkit Idyllinen ruukkikierros Kulttuuriväen suosimasta Karkkilasta on tullut trendikäs matkakohde. Täällä nautitaan lähiruoasta, kirpputoreista, leffailloista ja koskimaisemista. Karkkilasta matka jatkuu varsinaissuomalaiseen Mathildedaliin. Syksyllä lähiruoasta, merellisistä maisemista ja putiikkien tarjonnasta pääsee nauttimaan ilman ruuhkia. Alvar Aallon suunnittelemasta Kauttuan Ruukinpuistosta löytyy mm. Terassitalo, yksi Aallon kansainvälisestikin merkittävimmistä töistä. Illallinen nautitaan matkakeittiön sijaan Ruukinkartanon ravintolassa, syyskaudella se on avoinna viikonloppuisin. Fiskarsin ruukkikylässä Uudellamaalla kannattaa panostaa pieniin käsityöläispuoteihin, taiteeseen ja designiin. Kotiinviemisiksi voi poimia vaikka kynttilöitä ja pienpanimo-olutta. Kolme kansallispuistoa Kouvolan Repoveden kansallispuisto tarjoaa monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia melonnasta kiipeilyyn. Olhavanvuoren 50 metrin pituinen suora kallioseinämä on huikea näky, Mustalammenvuoren näkötornista taas näkee koko Repoveden yli. Joutsassa sijaitseva Seitsemisen Kansallispuisto Pohjois-Pirkanmaalla koostuu vanhoista metsistä, harjuista, soista ja laitumista. Täällä matkailija pääsee myös tekemään aikamatkan entisajan torpparitunnelmiin. Etelä-Konnevesi löytyy Kuopion ja Jyväskylän välistä. Aava järvenselkä, sokkeloinen saaristo, pystysuorat kallioseinämät ja laakeat silokalliot tarjoavat sykähdyttäviä näkymiä. Puiston patikointireitit ovat korkeuserojen vuoksi vaativia. Valitse omat suosikki-kansallispuistosi täällä ja lähde kierrokselle. Matkailuautoja haetaan nyt ympäri vuoden Matkailuautoilu tuli lomailumuotona monen suomalaisen mieleen koronakesänä 2020. Tuolloin autoja vuokrattiin 30 % edellisvuotta enemmän, myös Google-haut kasvoivat reippaasti kesällä 2020. Tänä vuonna kasvu on jatkunut tasaisesti läpi vuoden ja tammi-heinäkuussa 2021 rekisteröitiin Suomessa yhtä paljon matkailuajoneuvoja kuin koko vuonna 2020 yhteensä (lähde: Liikkuva koti). ”Uskon, että matkailuautoilu on jäämässä pysyvästi yhdeksi suosituksi matkailumuodoksi muiden joukossa”, Camptoon Tanskanen pohtii. Camptoon palvelu lanseerattiin Suomen markkinoille juhannuksena 2021. Kesäsesonkia ajatellen markkinoille ehdittiin viime hetkillä. ”Saimme kuitenkin muutaman kymmenen auton valikoiman palveluumme, ja niille 150 majoitusvuorokautta. Maailmanlaajuisesti Camptoolla täyttyi tänä kesänä jo 500 000 varauksen raja”, Tanskanen kertoo. Varaajissa korostuivat kesällä lapsiperheet, suosikkisuunnat olivat Järvi-Suomi ja Länsirannikko. Palautteiden perusteella matkailuautoilussa viehätti vapauden tuntu ja huolettomuus. Erityisesti lapsiperheet kokevat matkanteon helpoksi, kun matkatavaroita ei tarvitse siirrellä paikasta toiseen ja matkasuunnitelmia voi vaihtaa lennosta”, Tanskanen kertoo. Mikä on Camptoo? Hollantilaisen Camptoon Airbnb-tyylinen verkkopalvelu yhdistää matkailuajoneuvojen omistajat ja vuokraajat. Yksityisomistaja laittaa matkailuautonsa tai -vaununsa vuokralle ja ansaitsee lisätuloja silloin, kun ei itse sitä käytä. Matkailijalle palvelu tarjoaa valikoiman laadukkaita loma-ajoneuvoja ja yksilöllistä palvelua. Camptoo on perustettu Hollannissa vuonna 2014. Yrityksellä on yli 5000 vuokrattavaa ajoneuvoa maailmanlaajuisesti. www.camptoo.fi Toimittaja, haluatko testata matkailuautoa syksyn aikana? Kysy lisää: tanja@pieni-ideapuoti.fi Lisätiedot: Ellimaija Tanskanen, Camptoo, Suomen maajohtaja, puh. 040 220 3453, s-posti ellimaija @camptoo.fi

