Matkailun vaikutukset verenluovutukseen

Katso tiedotteesta viikon 11 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Matkustamisella ja ulkomailla asumisella on merkitystä verenluovutussoveltuvuutta arvioitaessa. Infektioriski kasvaa matkan keston ja etäisyyden mukana. Koronavirusepidemian vuoksi Veripalvelu on asettanut uuden, 28 vuorokauden luovutusrajoituksen Italiassa matkustaneille.

Mitä pidempään ja mitä kauempana tutusta ympäristöstä oleskelee, sitä suurempi riski on saada tartunta infektioista, joita Suomessa ei esiinny. Osa näistä tartunnoista voi olla hyvinkin vähäoireisia tai jopa oireettomia, mutta ne voivat aiheuttaa riskin verivalmisteen saajalle.

Veripalvelun sivuilla olevasta taulukosta voit hakea tietoa matkailun vaikutuksista verenluovutukseen.

Koronavirusepidemia on huomioitu Veripalvelussa. Veripalvelussa on käytössä 28 päivän varoaika kaikille EU- ja ETA-maiden ulkopuolella matkustaneille. Lisäksi Italiassa todettujen epidemia-alueiden vuoksi 28 vuorokauden varoaika on asetettu 28.2. alkaen myös Italiassa oleskelusta.

- Veripalvelu seuraa aktiivisesti tilannetta. Hengitystievirukset eivät onneksi yleensä ole niitä merkittävimpiä taudinaiheuttajia verivalmisteiden turvallisuuden näkökulmasta, eivätkä aiemmat vastaavat epidemiat ole verihuollon näkökulmasta olleet haastavia, kertoo erikoislääkäri Susanne Ekblom-Kullberg Veripalvelusta.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 11 (9.–13.3.):

maanantai 9.3.



klo 12.00-16.00 NIVALA, nuorisoseurantalo, Olkkosentie 12

klo 13.00-18.00 KUUSANKOSKI, seurakuntakeskus, Maunukselantie 3

klo 14.00-18.00 ALAHÄRMÄ, Seurakuntatalo, Härmäntie 31

klo 15.00-19.00 VIHTI, Vihdin Puistola, Raasakankuja 1

tiistai 10.3.



klo 11.00-15.30 KAJAANI, Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2

klo 13.00-18.00 EURA, Euran Pirtti, Sorkkistentie 8

klo 14.00-18.00 LOPPI, kunnantalo, Yhdystie 5

keskiviikko 11.3.



klo 12.00-17.00 JOENSUU Seutukirjasto/Muikkusali, Koskikatu 25 (​​​​​​​Huom! Ajanvaraus pakollinen: https://nettiaika.fi/VeripalveluKuopio#/)

klo 13.00-18.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3

klo 13.00-18.00 KARHULA, Seuratalo Sampo, Sampokuja 6

klo 14.00-18.00 TERVAKOSKI, seurakuntakeskus, Kirkkotie 1

torstai 12.3.

klo 12.00-17.00 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti/Anders-sali, Kruunupyyntie 3 (Huom! Myös pe 13.3.)

klo 13.00-18.00 SIILINJÄRVI/Seurakuntatalo, Haarahongantie 4 (Voit varata ajan: https://nettiaika.fi/VeripalveluKuopio#/)

klo 14.00-18.00 NAANTALI, seurakuntakeskus, Piispantie 2

klo 14.00-18.00 MÄNTTÄ, Seurakuntatalo, Kirkkokatu 6

klo 15.00-19.00 MÄNTSÄLÄ, Riihenmäen koulu, uuden puolen pääsisäänkäynti, E-ovi kellon alla, Einontie 3

perjantai 13.3.

klo 11.00-16.00 KOKKOLA, Kaarlelan seurakuntakoti/Anders-sali, Kruunupyyntie 3 (Huom! Myös to 12.3.)

klo 12.00-17.00 KOKEMÄKI, seuratalo, Seuratalonrinne 7

klo 13.00-18.00 LOHJA, Työväentalo, Kalevankatu 1

klo 14.00-18.00 KORSO, seurakuntakeskus, Merikotkantie 4

klo 15.00-19.00 IDEAPARK, Kokoustila Kotka/Ideapark, Ideaparkinkatu 4

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 40 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.

