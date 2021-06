Matkaliput vaihtuvat Ylä-Savossa 7.6.2021

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.5.2021 27.5.2021 10:27:16 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,56. Pinta lienee tämän kevään osalta ylimmillään. Nyt taso on 9 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset ovat olleet täysitehoisesti käynnissä Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken säännöstelypadosta jo kaksi kuukautta. Juoksutuksia jatketaan niin kauan, että vedenpinta kääntyy selvästi laskuun Kallavedessä. Iisalmen reitillä tulvahuiput olivat latvajärvissä jo huhtikuun viimeisinä päivinä ja Onkivedessä toukokuun ensimmäisellä viikolla. Ensimmäisen huipun jälkeen tuli toinen matalampi nousu pitkän viileän sääjakson jälkeen. Säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä pinnat on saatu laskettua kesäajan lupatasoihin. Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet lienevät lähellä huippuaan. Sama tilanne on etelämpänä Juojärvellä, missä nousuvaraa luvan ylärajaan on 15 cm. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 48 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen v