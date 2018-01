Matkamessuilla uusin teknologia ja alan trendit

Matkamessujen ammattilaisohjelman kärkiaiheita ovat muun muassa matkailun trendit vuonna 2018, omatoimimatkailun bisnesmahdollisuudet sekä uusin matkailijoita houkutteleva teknologia, kopterikamerat. Matkamessut on avoinna ammattilaisille 18.1. ja yleisölle 19.–21.1.

Ammattilaispäivänä torstaina 18.1. Matkamessujen antiin tutustuu myös 50 kansainvälistä bloggaajaa 20 maasta. Heidät tuo Suomeen Matkamessujen bloggaajaohjelma Nordic Bloggers’ Experience (NBE). Bloggaajille esitellään Suomea monelta eri kantilta - saunakulttuuria, designia, luontoaktiviteetteja, suomalaisia ruokia ja kaupunkien sykettä. NBE on bloggaajille myös tärkeä kouluttautusmistilaisuus.

Matka 2018 nostaa esiin matkailualan trendit sekä suomalaisesta että globaalista näkökulmasta. Paneelikeskustelussa matkailualaa näköalapaikalta seuraavat suomalaiset pohtivat, miten matkustamme vuonna 2018. Euromonitor Internationalin puheenvuorossa puolestaan siirrytään globaaliin näkökulmaan: Miten muun muassa geopoliittinen vakaus, turvallisuus, kuluttajatottumusten muutokset ja elämyshakuisuus muuttavat matkailualaa? (5 kiinnostavinta matkailutrendiä vuonna 2018, paneelikeskustelu to 18.1. klo 12 Inspiration Stage ja What awaits the travel industry? / Euromonitor International, to 18.1. klo 14, Matkatietolava).

NBE tuo huippupuhujia Matkamessuille

NBE keynote -puhujana on ammattiseikkailija ja bloggaaja Sophie Radcliffe. Hän jakaa messuilla oppejaan muun muassa henkilöbrändäämisestä ja vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä. NBE Keynote on suunnattu myös Matkamessujen ammattikävijöille sekä näytteilleasettajille, ja se pyrkii tekemään vaikuttajamarkkinointia tutuksi matkailualan toimijoille. (NBE key note: Blaze Your Trail / Sophie Radcliffe to 18.1. klo 15, Inspiration Stage, http://www.challengesophie.com/)

Ilmakuvaaminen nostaa suosiotaan matkailijoiden keskuudessa

Kopterikamerat eli dronet ovat ilmestyneet matkakohteiden ja nähtävyyksien ilmatilaan, ja ne kasvattavat suosiotaan matkailijoiden keskuudessa. Dronen avulla kuka tahansa voi tehdä näyttävää sisältöä ja jakaa sen saman tien omiin sosiaalisen median kanaviinsa. Matkamessuilla kopterikameroita valmistavan DJI:n edustaja kertoo, miksi matkailijat ovat innostuneet droneista ja miten niistä saa parhaan hyödyn omilla matkoillaan. (Travel with drones, to 18.1. klo 10, Inspiration Stage)

- Maailmanmatkaajat haluavat ikuistaa parhaat hetket matkoiltaan. Drone antaa heille lisätyökalun, jolla voi ottaa ihastuttavia kuvia ja videoita lintuperspektiivistä. Dronen avulla voi ottaa kuvan paitsi itsestään, myös upeita kuvia ympäröivästä luonnosta, kertoo DJI:n viestintäpäällikkö Annika Karstadt.

Maailmalla pyöräilevän matkabloggaajan arkea

Hidas matkailu ja paikalliskulttuureihin sukeltaminen ovat nykypäivän trendejä, joista matkailualan kannattaa ottaa kaikki irti. Arjen rutiineista irtioton tehnyt, Etelä-Amerikkaa fillarilla kiertävä bloggaaja Sissi Korhonen on opiskellut sosiaali- ja kulttuuritutkimusta ja kulttuurienvälisiä kohtaamisia. Korhonen tuo Matkamessujen ammattilaispäivänä erilaisen näkökulman matkabloggaajan arkeen. Toimialan edustajille Korhonen vinkkaa, millaisia yhteistyömahdollisuuksia ihmisläheinen budjettimatkailu tarjoaa ja millaiset yritykset voivat hyötyä omaehtoisista matkailijoista. (Inspiration Stage: to klo 16.00 Miten matkailuala voi hyötyä omaehtoisista matkailijoista? Kulttuurienvälisen viestinnän konsultti ja bloggaaja Sissi Korhonen / www.strangerless.com)

NBE 2018 pähkinänkuoressa

Tänä vuonna NBE-ohjelman painopisteenä on tavoittaa etenkin eurooppalaisia matkailijoita. Mukaan valituilla digitaalisilla vaikuttajilla - bloggaajilla, tubettajilla ja instaajilla - on kaikilla merkittävä seuraajakunta Suomen kannalta tärkeimmistä kohdemaista, kuten Pohjoismaista, Baltiasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. NBE järjestetään nyt viidettä kertaa.

Nordic Bloggers' Experiencen kokoamisesta, bloggaajamatkoista ja käytännön järjestelyistä vastaa Messukeskus yhteistyössä Kathrin Deterin kanssa, joka on digitaalisia kampanjoita toteuttavasta Luminoucitystä.NBE-bloggaajaohjelma on käynnissä 13.–23.1.2018.

Vuoden 2018 NBE-ohjelman kumppaneita ovat Visit Finland, Helsinki Marketing, Scandic Hotels, Helsinki B&B, Finnair, Space Nation, Visit Switzerland, DJI, Icelandair, Löyly, Teurastamo, Kyrö Distillery, Makia, Flytour, Smart in the dark ja Onnibus.

Alueellisia kumppaneita ovat Turku, Ahvenanmaa, Jyväskylä, Tampere, Ähtäri, Lahti, Ruka-Kuusamo sekä Viro ja Latvia.

Media on tervetullut osallistumaan NBE ohjelmaan. Matkamessujen ammattilaisohjelmaan voi osallistua vapaasti, muihin osuuksiin ennakkoilmoittautuminen tiedottaja Riikka Luomanpäälle. Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://nbe.messukeskus.com/nbe-program/.

Matka 2018 on Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma. Se järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 18.–21.1.2018.

