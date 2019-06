Matkustajien riskikäyttäytyminen vetää kyberrikollisia puoleensa

IBM:n tietoturvaraportin mukaan julkiset USB-latauspisteet ovat tietoturvariski.

CAMBRIDGE, Mass.- 3.6.2019: Matkailuun on kautta aikojen liittynyt erilaisia uhkia. IBM:n tietoturvayksikön tuore tietoturvaraportti kertoo matkailu- ja kuljetusalaa sekä sen asiakkaita kohtaan kohdistuvien tietoturvahyökkäysten määrän kasvaneen ja olevan rikollisten suosikkikohde. Syynä tähän on riskikäyttäytymisen yleistyminen ja matkustajien mukanaan kantama arvokas data.



Ihmisen käyttäytyminen ja toiminta muuttuu matkustaessa. Heitä on helpompi harhauttaa ja usein turvallisuudesta tingitään mukavuuden ehdoilla. Travel Cybersecurity Study -raportin mukaan jopa 70% vastanneista altistaa matkustaessaan itsensä mahdollisen tietoturvahyökkäyksen uhriksi.



Harvoin tulee esimerkiksi ajatelleeksi, että yleisissä USB-latausasemissa piilee riski joutua rikoksen uhriksi. Samoin julkisten verkkojen käyttäminen ja automaattinen verkkoon liittyminen mielletään käteväksi ja vaivattomaksi. Tällainen käytös matkustaessa kuitenkin lisää riskiä joutua varkauden kohteeksi. Vain 40% tutkimukseen vastanneista uskoi, että he olisivat todennäköinen tietoturvahyökkäyksen uhri matkustaessaan.



Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kyberrikollisten on helppo kätkeytyä julkisen verkon taakse ja kerätä tietoa pahaa aavistamattomasta käyttäjästä. Samoin rikolliset voivat muokata yleisiä USB-latausasemia niin, että he voivat käyttäjän huomaamatta päästä käsiksi puhelimen sisältöön tai asentaa haittaohjelman. Rikolliset pystyvät myös kutomaan kasaan pienistä ja harmittoman tuntuisista tiedonpalasista kokonaiskuvan reissaajasta. Tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi kalastelutarkoituksessa tai myydä eteenpäin.



Työnsä puolesta matkustavat ovat Travel Cybersecurity Study -raportin mukaan vapaa-ajan matkustajia riskialttiimpia. Lähes 45% kantaa mukanaan arkaluonteista materiaalia sisältävää laitetta. Liikematkustajat myös altistavat itsensä toiminnallaan keskimääräistä suuremmalle vaaralle joutua tietoturvahyökkäyksen uhriksi:

42% liikematkustajista liittää laitteensa julkiseen verkkoon aina tai hyvin usein. Vastaavasti vapaa-ajan matkustajista näin tekee 34%.

40% liikematkustajista liittää laitteensa julkiseen USB-latauspisteeseen aina tai hyvin usein. Vastaavasti vapaa-ajan matkustajista näin tekee 28%.

39% liikematkustajista sallii laitteensa liittyä automaattisesti julkiseen verkkoon aina tai hyvin usein. Vastaavasti vapaa-ajan matkustajista näin tekee 30%.

Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2019-05-21-IBM-Security-Cybersecurity-Threats-Growing-In-Travel-and-Transportation-Industries



Lataa raportti osoitteesta:

https://www.ibm.com/downloads/cas/ZP95XZ6O





Lue lisää aiheesta osoitteesta:

https://www.ibm.com/security/industry/travel-transportation