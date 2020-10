Matkustamista Vaasaan ja isoja yksityistilaisuuksia kannattaa välttää

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue on koronatartuntojen näkökulmasta edelleen kiihtymisvaiheessa. Tilanne edellisviikkoon verrattuna on muuttunut hyvin maltillisesti.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on päättänyt tiistaina 13.10.2020 pitää nykyiset suositukset voimassa ja painottaa etäisyyksien pitämistä, käsihygieniaa sekä etätyön ja maskien merkitystä epidemian hallinnassa. Lisäksi alueellinen ohjausryhmä suosittelee, että

tarpeetonta matkustamista Vaasan alueelle toistaiseksi vältettäisiin, koska sairastumisriski Vaasan alueella on verrattavissa ulkomaanmatkaan

yksityistilaisuuksia ei toistaiseksi järjestettäisi yli 50:lle hengelle ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, elleivät turvavälit toteudu.

Suosituksia tarkastellaan viikoittain uudelleen. Suositukset on koottu verkkosivulle tays.fi/koronasuositukset

Merkittävin osa Pirkanmaan tartunnoista on viimeksi kuluneen kahden viikon aikana todettu ikäluokassa 20-29 -vuotiaat. Pirkanmaalla ei ole edelleenkään todettu nuorempien perus- tai toisen asteen koulutyöhön liittyviä tartuntoja, jotka olisivat syntyneet koulussa altistumistumalla.

– Etäopetukseen siirtyminen perus- ja toisen asteen kouluissa ei ole toistaiseksi Pirkanmaalla epidemiologisista syistä ajankohtaista mutta kouluilla on valmius siirtyä nopeasti ja kohdennetusti etäopetukseen määräajaksi, jos tilanne vaatii. Kevään kokemuksen perusteella koulujen laajalla etäopiskelulla oli myös haitallisia vaikutuksia osalle oppilaista, toteaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand.

Pirkanmaalla 21,9 tartuntaa sataa asukasta kohden

Koronaviruksen ilmaantuvuus koko Suomessa 42,5/100 000 asukasta kuluneen kahden viikon ajalla. Pirkanmaalla ilmaantuvuus on 21,9/100 000 asukasta viimeksi kuluneen kahden viikon ajalta. Pirkanmaalla on todettu keskimäärin kymmenen uutta koronatapausta päivässä. Positiivisten löydösten osuus Fimlab Laboratorioissa testatuista on Pirkanmaalla alle yhden prosentin eli 0,7%.

Tällä hetkellä Pirkanmaalla pystytään edelleen hyvin jäljittämään tartuntoja. Tartunnan lähde oli tiedossa 77 prosentissa viime viikon tapauksista. Pirkanmaan sisäisten tartuntojen ilmaantuvuusprosentti on jäljityksen perusteella 11,3/100 000 asukasta kohden.

Viime viikon tartunnoista 48 prosenttia tiedetään olevan peräisin Pirkanmaan ulkopuolelta. Tartunnoista kolmasosa on tullut Vaasan tartuntaryppäästä. Vaasan seudulla koronaviruksen esiintyvyys on 321/100 000 asukasta kohden.