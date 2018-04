Mats Johanssonista Assemblinin uusi toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Mats Johansson aloittaa Assemblinin uutena konsernijohtajana toukokuussa 2018.

Mats Johanssonilla, s. 1967, on pitkä kokemus rakennus- ja kiinteistöalalta Ruotsissa ja kansainvälisesti. Vuodesta 1994 alkaen hän on toiminut Skanska-konsernissa, viimeksi Skanskan asuntorakentamisliiketoiminnan johtajana Yhdysvalloissa. Matsin edeltäjä Lennart Peterson on lokakuusta 2017 lähtien toiminut Assemblinin vt. toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Pitkän kokemuksen ja erinomaista osaamista omaava Lennart Petersson jää Assemblinin palvelukseen.

– Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa Matsin tervetulleeksi Assembliniin uutena toimitusjohtajana ja konsernijohtajana. Hänen pitkä kokemuksensa ja kykynsä johtaa ja kehittää organisaatioita tekevät hänestä erittäin sopivan tähän rooliin. Samalla haluaisin kiittää Lennart Peterssonia, joka on erittäin ansiokkaasti myötävaikuttanut viime aikojen positiiviseen kehitykseen, sanoo Assemblinin hallituksen puheenjohtaja Mats Wäppling.

– Assemblin on hyvin jännittävässä asemassa mielenkiintoisilla markkinoilla. Odotan innolla sitä, että pääsen jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä yhdessä konsernijohdon ja Assemblinin 5 700 työntekijän kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Assemblinin asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista asennusyrityksistä, Mats Johansson sanoo.