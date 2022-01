Mattel ja Disney julkistivat monivuotisen maailmanlaajuisen Disney Princess ja Disney Frozen -tuotteita koskevan lisenssisopimuksen

Mattel Inc. (NASDAQ: MAT) julkisti keskiviikkona saaneensa monivuotisen maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen Disney Princess ja Frozen -tuotemerkkeihin.

Mattel saa globaalit lisenssioikeudet kehittää lelutuotelinjoja Disneyn kuluttajatuotteisiin, peleihin ja kustannustoimintaan, kattaen muotinuket, pikkunuket ja figuurit. Valikoiman lanseerauksen jälleenmyyjille odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 alussa. Suomessa Mattelin tuotteita jakelee Toyrock Oy.

– Olemme erittäin ylpeitä, että saamme toivottaa tervetulleiksi Disney Princess ja Frozen -tuotteet Mattelille takaisin, kertoi Richard Dickson, Mattelin toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja keskiviikkona yhtiön tiedotteessa.

– Maailman johtavana nukkevalmistajana odotamme innolla, että pääsemme käyttämään ainutlaatuista Mattelin Playbook -lähestymistapaa brändinhallinnassa, tuote- ja markkinointiasiantuntemuksessa sekä kiinnittämään tinkimättömästi huomiomme yksityiskohtiin ja laatuun luodaksemme innovatiivisia ja inspiroivia tuotelinjoja näille ikonisille tarinoille ja hahmoille.

Uusi lisenssisopimus pohjautuu aiempaan lisenssiyhteistyöhön koskien Pixarin Toy Story ja Cars -tuotteita sekä äskettäin julkaistua maailmanlaajuista Lightyear-lisenssisopimusta Mattelin ja Disneyn välillä.

– Rohkeus ja myötätunto, jotka huokuvat Disney Princess ja Frozen -tarinoista ja -hahmoista innoittavat faneja edelleen ympäri maailman, sanoi Stephanie Young, Disneyn kuluttajatuotteiden, pelien ja kustannustoiminnan toimitusjohtaja.

– Edistämällä pitkäaikaista yhteistyötä Mattelin kanssa, odotamme innolla Disney Princess ja Frozen -maailmojen laajentamista ja näiden rakastettujen lisenssisarjojen innovatiivisen uuden aikakauden esittelyä kiehtovien tuotteiden ja pelimahdollisuuksien kautta.

Sopimuksen mukaan Mattel alkaa kehittää Disney Princess -nukkeja perustuen seuraaviin tuotantoihin: Aladdin, Beauty and the Beast, Brave, Cinderella, The Little Mermaid, Mulan, Pocahontas, The Princess and the Frog, Sleeping Beauty, Snow White and the Seven Dwarfs, Tangled, Disney Frozen, The Little Mermaid Live Action, Moana D+ Series, Tiana D+ Series, Aladdin Live Action, Beauty & the Beast Live Action, Cinderella Live Action ja Mulan Live Action.



Lisätietoja:

Kati Mattelmäki

Marketing & Design Manager

Toyrock Oy

kati@toyrock.fi

p. +358 50 523 0308

toyrock.fi

mattel.com



Mattel

Mattel on maailman johtava leluyritys, jolla on yksi vahvimmista lasten ja perheiden viihdemaailman franchising-tuotteiden portfolioista. Luomme innovatiivisia tuotteita ja kokemuksia, jotka inspiroivat, viihdyttävät ja kehittävät lasten taitoja leikin kautta. Sitoutamme asiakkaitamme vahvalla tuoteportfoliollamme, joka sisältää ikonisia brändejä, kuten Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® ja MEGA®, sekä muita omistamiamme tai lisenssiyhteistyöllä valmistettuja tuotteita suosituimmilta viihdealan yrityksiltä.

Valikoimamme sisältää elokuva- ja televisiosisältöä, pelejä, musiikkia ja livetapahtumia. Toimimme 35 toimipisteessä ja tuotteitamme on saatavilla yli 150 maassa maailman johtavien jälleenmyynti- ja verkkokauppayhtiöiden kautta. Perustamisvuodestamme 1945 lähtien, Mattel on ollut ylpeä voidessaan olla luotettava kumppani, joka antaa lapsille mahdollisuuden tutkia lapsuuden ihmeitä ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Disneyn kuluttajatuotteet, pelit ja kustannustoiminta

Disneyn kuluttajatuotteet, pelit ja kustannustoiminta (Consumer Products, Games, and Publishing CPGP) on Disneyn elämyspuistojen, kokemusten ja tuotteiden osasto, joka tuo rakastettuja tuotemerkkejä ja franchising-tuotteita perheiden ja fanien jokapäiväiseen elämään niin tuotteiden, kuten lelujen, T-paitojen, sovellusten ja konsolipelien, kuin elämystenkin kautta, joita voi kokea ympäri maailman, esimerkiksi Disneyn verkkokaupassa, Disney-elämyspuistoissa, myymälöissä ja Disneyn omissa liikkeissä. Yrityksessä työskentelee maailmanluokan tuote-, lisensointi- ja vähittäiskaupan asiantuntijoita, taiteilijoita ja tarinankertojia sekä teknikoita, jotka inspiroivat ihmisten mielikuvitusta ympäri maailmaa.

Disney Princess

Disney Princess juhlistaa taianomaisimpia seikkailuja ja samaistuttavia, vahvoja sankareita, jotka inspiroivat niin nuoria kuin vanhojakin faneja ympäri maailman löytämään kokonaan uusia maailmoja ja toteuttamaan täyden potentiaalinsa. Jokainen Disney-prinsessa, optimistisesta ja kiltistä Lumikista seikkailunhaluiseen oman tiensä etsijään Vaianaan, antaa faneilleen mahdollisuuden unelmoida Disneyn rakastetuimpien tarinoiden herättämisestä henkiin omassa elämässään löytämällä rohkeutta vaikuttaa omaan elämäänsä ja ottamalla vastuun omasta kohtalostaan.

Frozen

Walt Disneyn animaatioelokuva Frozen käynnisti maailmanlaajuisen ilmiön vuonna 2013, kun se tuotti maailmanlaajuisesti yli 1,27 miljardia dollaria lipputuloja ja voitti kolme parhaan animaatioelokuvan palkintoa, jotka olivat Academy Award®, Golden Globe® ja BAFTA®. Oscar-ehdokkuuden saanut vuonna 2019 julkaistu jatko-osa, Frozen 2, tuotti maailmanlaajuisesti yli 1,45 miljardia dollaria. Nämä kaksi elokuvaa ovat kaikkien aikojen eniten tuottaneet animaatioelokuvat maailmanlaajuisesti, mikä osoittaa tämän rakastetun tuotemerkin voiman ja laajan viehätyksen.

Elokuvat ovat ohjanneet Chris Buck ja Jennifer Lee ja ne on käsikirjoittanut Jennifer Lee sekä tuottanut Peter Del Vecho. Elokuvat tunnetaan lauluntekijöiden Kristin Anderson-Lopezin ja Robert Lopezin sekä säveltäjä Peter Del Vechon palkitusta musiikista. Frozen-elokuvan musiikki on myynyt nelinkertaisesti platinaa yli 10 miljoonalla myydyllä kappaleella maailmanlaajuisesti, sisältäen Oscar-palkitun kappaleen Let It Go. Kappale oli 33 viikkoa Billboard 200 -listan viiden parhaan joukossa, joista 13 viikkoa se oli sijalla yksi. Listan kärjessä ollut Frozen 2 -elokuvan musiikki sisältää Oscar-ehdokkaaksi nimitetyn ja huomiota herättäneen kappaleen nimeltään Into the Unknown. Frozen The Musical -musikaalia esitettiin Broadwaylla vuosina 2018–2020 ja se aloitti vuonna 2019 Pohjois-Amerikan kiertueen kansainvälisten tuotantojen kanssa. Tuotantoa esitetään parhaillaan Lontoossa, Tokiossa, Hampurissa sekä Australian kiertueella. Frozen-hahmoja voidaan nähdä ympäri maailman Disney puistoissa ja kohteissa sekä live-esityksissä. Disney+ -suoratoistopalvelussa fanit voivat nauttia Frozen ja Frozen 2 -elokuvista sekä sukeltaa syvemmälle Frozenin maailmaan ja hahmoihin Olaf’s Frozen Adventure, Once Upon a Snowman, Frozen Fever ja Olaf Presents -animaatioiden sekä dokumenttisarjan Into the Unknown: Making Frozen 2 kanssa.