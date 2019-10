Matti Bergendahl jättää tehtävänsä Realia Group -konsernin toimitusjohtajana - Hänen seuraajakseen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kari Virta

Viiden menestyksekkään vuoden jälkeen Realia Group -konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä siirtyäkseen uusin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.

Tästä johtuen Realia Group Oy:n hallitus on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa, että uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Kari Virta. Karin tutustuminen Realia Group -konserniin alkaa lokakuun aikana ja hän aloittaa tehtävässään konsernin toimitusjohtajana 1.11.2019. Matti Bergendahl toimii Kari Virran tukena vuoden 2019 loppuun saakka.

”Olemme kiitollisia Matti Bergendahlin panoksesta Realia Group -konsernissa. Bergendahlin johdossa Realia Group -konsernista ja sen liiketoimintayksiköistä on kasvanut Pohjoismaiden johtava kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälityspalveluiden asiantuntijakonserni, joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Bergendahlin toimikaudella 2014–18 konsernin liikevaihto on kasvanut 90 miljoonasta eurosta yli 140 miljoonaan euroon. Samana ajanjaksona konsernin kannattavuus on kehittynyt vielä vahvemmin ja käyttökate on kasvanut 70 %. Realia Group -konserni on vahvistanut asemaansa johtavana kiinteistöjohtamisen palveluiden tuottajana sekä Suomessa että Pohjoismaissa investoimalla merkittävästi asiakaslähtöisiin ja nykyaikaisiin toimintamalleihin”, sanoo Bengt Maunsbach, Realia Group -konsernin hallituksen puheenjohtaja.

”Samaan aikaan olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa Kari Virran valinnasta Matin seuraajaksi. Kari tuo mukanaan vahvaa kokemusta ja osaamista johtavista pohjoismaisista palveluliiketoiminnoista, kuten Med Groupista ja ISS Suomesta. Hänellä on vahvoja näyttöjä palvelukulttuurin rakentamisesta palveluliiketoiminnoissa ja hän omaa erinomaiset johtajan ominaisuudet”, Bengt Maunsbach jatkaa.

”Olen todella nauttinut ajastani Realia Group -konsernissa ja haluan kiittää jokaista realialaista koko konsernissa siitä, mitä olemme yhdessä kovalla työllä ja sitoutumisella saavuttaneet viimeisten viiden vuoden aikana. Seuraan jatkossakin mielenkiinnolla konsernin ja sen liiketoimintojen kehitystä ja toivon menestystä seuraajalleni Karille”, Matti Bergendahl toteaa.

