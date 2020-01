Matti Laineen uutuusdekkari pitää pihdeissään sekä rikospomo Elias Vitikan että lukijan

Viides Vitikka-dekkari jättää tuskin aikaa sivun kääntämiselle. Kumpi ehtii ensin, Vitikka vai kuolema? Koukuttavasta kerronnasta ja nopeista käänteistä tunnettu kirjailija ja käsikirjoittaja Matti Laine pitää tiukassa otteessa sekä lukijansa että päähenkilönsä. Kummankin mieltä kärventävät epäilykset, ja kummankin rinnassa sykkii jännitys.

Laitonta venekauppaa pyörittävän Elias Vitikan johtama Firma on ajautunut velkoihin. Luottoystävän kuolema painaa miehen mieltä matalaksi, eikä parisuhdekaan kukoista. Mutta mustissa vesissä rämpiminen keskeytyy, kun joku survaisee pistoolin piipun Vitikan kylkiluiden väliin ja ilmoittaa tarvitsevansa tämän apua.



Syrjäiseen röttelöön teljetty vanki pakenee henkensä kaupalla, mutta vainoaja jäljittää hänet. Vanki vannoo Vitikan kostoa. "Ikävä tuottaa sulle pettymys, mutta Elias Vitikka on kuollut", kuuluu ääni varjoista juuri ennen kuin ysimillisen laukaus halkaisee metsän hiljaisuuden.



Pelon liekit on viides osa Elias Vitikasta kertovassa, kovaksikeitetyssä rikosromaanisarjassa. Edelliset osat ovat Pahojen miesten seura, Merkitty mies, Pahuuden hinta ja Tappajan vaisto.



Matti Laine (s. 1976) on helsinkiläinen kirjailija ja näyttelijä. Laine on esiintynyt useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Käsikirjoittajana hänet tunnetaan mm. Kultainen Venla -palkitusta Sorjonen-poliisisarjasta. Hän on myös käsikirjoittanut uuden, Espanjaan sijoittuvan Paratiisi-rikossarjan, joka nähdään Ylellä helmikuussa 2020.



Matti Laine: Pelon liekit

287 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana



