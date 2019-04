Matti Pikkarainen jatkaa SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana

Hukattu mahdollisuus? Harva on huomannut pääsiäisen halvat hotellihinnat Helsingissä 17.4.2019 10:30:00 EEST | Tiedote

Staycation eli matkailu omassa kaupungissa on noussut muoti-ilmiöksi ihmisten tultua yhä tietoisemmiksi lentämisen ilmastovaikutuksesta. Harva on kuitenkaan huomannut optimoida mahdollisuuden edulliseen luksuslomaan juhlapyhinä. Pääsiäinen on Helsingin hotelleissa hiljaista aikaa ja tämä näkyy hinnoissa. Nyt olisi hyvä aika piristää pyhiä hulppealla lähilomalla.