Matti Vaattovaara ABB Power Grids Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Jaa

ABB nimittää Matti Vaattovaaran ABB Power Grids Finland Oy:n toimitusjohtajaksi 1.11.2019 lähtien. Vaattovaara on ollut ABB:n palveluksessa 15 vuoden ajan. Viimeksi hän on johtanut Suomen ABB:n Power Grids -divisioonan myyntiä ja markkinointia sekä vastannut liiketoiminnasta energia- ja verkkoyhtiöille sekä liikennesektorin asiakkuuksiin. Aiemmin hän on toiminut ABB:llä erilaisissa myynnin ja Service-liiketoiminnan johtotehtävissä.

Koulutukseltaan Vaattovaara on tekniikan tohtori Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (Aalto-yliopisto) pääaineenaan tuotantotalous. Lisäksi hänellä on maisterin tutkinto ydinfysiikasta Wisconsinin yliopistosta USA:sta sekä sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Nimityksen taustalla on ABB:n 17.12.2018 ilmoittama Power Grids -divisioonan divestointi Hitachille. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Divestointiprosessi etenee suunnitelman mukaan ja ABB:n tavoitteena on, että Power Grids -liiketoiminta käynnistyy ABB-maissa itsenäisinä yhtiöinä vuoden 2020 alusta lähtien. Suomessa ABB Power Grids Finland Oy aloittaa toimintansa 1.11.2019.

Pekka Tiitinen jatkaa ABB Oy:n toimitusjohtajana. ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jolla on kattava tarjonta teollisuuden digitalisaatioon. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan, ja olemme tänään digitaalisten teollisuudenalojen johtava toimija. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation. Liiketoimintoja tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n johtava Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

Kuvat Lataa

Linkit