Mattus Heikkilä voitti Tapparan tatuoinnin - kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen Tapparan kannattaja Mattus Heikkilä otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

Neljäkymmentä vuotta sitten hänen isänsä ja kummisetä kertoivat Mattus Heikkilälle uutisen.



- Sää oot ny sen ikänen, että sää tuut kattoo kiakkoo ja sää kannatat Tapparaa. Meidän rakkaat viholliset on TPS ja HIFK ja sää kannatat Tapparaa, Heikkilälle kerrottiin.

Hän vastasi, että onhan Ilveskin. Isä ja kummi kummastelivat asiaa.

- Ei Tampereella ole kuin yks jääkiakkojoukkue ja sää kannatat Tapparaa. Silloin opin, että veri on vettä sakeampaa, Mattus Heikkilä kuvailee.

Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.

Mattus Heikkilä, Helsinki

Tappara





1. Mistä lähtien olet ollut Tapparan fani? 1970-1980-luvun taitteesta lähtien, eli sieltä pikkupojasta asti.

2. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? Iso Hakametsän halli, sen suuruus, tuoksu ja tunnelma jäivät mieleen. Minut vietiin heti kovimpaan peliin, koska vastassa oli HIFK.

3. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Timo Susi.

4. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Kristian Kuusela, taituri.

5. Kuinka usein käyt suosikkijoukkueesi matseissa? Kenen kanssa käyt mieluiten otteluissa? Nykyolosuhteissa tulee käytyä 5-6 matsissa kaudessa. Asun Helsingissä ja perhe vaatii oman aikansa.

6. Mikä suosikkijoukkueessasi on parasta? Perinteet ja halli sekä pelityyli, joka muistuttaa parhaimmillaan tehokkuudessaan Saksan jalkapallomaajokkuetta.

7. Pelaajilla on rituaaleja kuten varusteiden pukemisen järjestys. Millaisia rituaaleja fanitukseesi tai otteluissa käymiseesi kuuluu? Itselläni on Hakametsässä aina päällä 1980-luvun alun Tapparan huoltajan takki. Tuohon aikaan ei vielä ollut fanituotteita samassa mitassa kuin nykyään.

8. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Henrik Haapala (ex-Tappara, nykyään pelaa Sveitsin NLA-liigan Luganossa).

9. Jos sinulla on fanipaita, mitä sen selässä lukee? On. Janne Ojanen, numero 8.

10. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? En.

11. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Nordiksella käyn. Tunnelmassa on jotain samaa kuin Hakametässä – ja käyn Tapparan vieraspeleissä Hakametsässä Ilvestä vastaan.

12. Osaatko suosikkiseurasi kannatuslaulun sanat ulkoa? Miten alkaa? Kaikki, jotka mahtuu änkee halliin. Tappara kun iskee vanhaan malliin. Tappara on terästä tulee kuin apteekin hyllyltä.

13. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Tappara, ja toinen on…

14. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Tauko tekee hyvää. Sitten peli taas maistuu, kun uusi kausi alkaa.

15. Onko sinulla muita tatuointeja? On, yksi toisessa käsivarressa ja yksi selässä.

16. Kenen pelaajan kuvan tai numeron voisit ottaa tatuointina? En kenenkään. Jokaisella tatuoinnillani pitää olla tarina.

17. Millaista tatuointia et voisi ikinä ottaa? Sellaista, jolla ei ole tarinaa. Tapparan tatuoinnin ottaminen on ollut mielessä pitkään, mutta tarina on puuttunut. Tässä arvonnassa se syntyi!