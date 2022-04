Mauno Koiviston ajankohtainen Venäjä-teos julkaistaan uudelleen – ensimmäistä kertaa myös äänikirjana

Parvelan ja Pitkäsen teos Varjot 1. Helähdys on Arvid Lydecken -palkinnon ehdokkaana 10.12.2021 10:00:03 EET | Tiedote

Raati perustelee valintaa näin: ”[Varjot 1. Helähdys on] mukaansatempaava, jännittävä seikkailu, jossa fantasiaelementit nivoutuvat saumattomasti yhteen todellisen maailman kanssa. Helähdys on huimaava seikkailu, joka käsittelee surun teemaa poikkeuksellisen hienosti ja lohdullisesti. Tutuista aineksista kasvaa suurenmoinen ja eeppinen kertomus, joka kuvataan tapahtumien tasolla elävästi ja hauskasti. Yksinkertainen kulkusen helähdys voi ratkaista koko maailman tulevaisuuden.” Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen teos on trillerimäinen seikkailu, jossa joulun myytti paljastuu uudessa valossa. Se avaa tekijöidensä uuden Varjot-sarjan. Arvid Lydecken -palkinnon ehdokkaat on valittu vuonna 2021 ilmestyneistä lastenkirjoista. Palkinnon myöntää Suomen Nuorisokirjailijat ry. ja se on jaettu vuodesta 1969 lähtien. Aikaisempia Arvid Lydecken -palkinnon voittajia ovat muun muassa Sinikka ja Tiina Nopola sekä Timo Parvela. Palkintoraati on valinnut ehdokkaiksi kaikkiaan viisi kirjaa. Raadin jäseninä t