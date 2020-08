Maunu Anhava Retriever Suomen myynnin johtoon

Maunu Anhava on nimitetty mediaseuranta ja -analyysitoimisto Retriever Suomi Oy:n Sales Manageriksi 15.10.2020 alkaen. Anhava ottaa vastuulleen Retrieverin Suomen myynnin sekä toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.

Anhavalla on vahva ja monipuolinen työkokemus media-alalta erilaisista johto- ja myyntitehtävistä sekä sisällöntuotannosta muun muassa STT:n, sisältö- ja viestintätoimisto Era Contentin sekä Sanoma Media Finlandin palveluksessa. Hän siirtyy tehtävään STT:n liiketoimintapäällikön paikalta.

"Olen todella innoissani siitä, että pääsen mukaan osaksi Retrieverin kasvutarinaa. Uskon, että pystymme yhdessä tiimin kanssa tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän näkemyksiä medianäkyvyyden kehittymisestä. Tämän vuoden aikana viestinnän mittaamisen ja ansaitun median analyysin merkitys on vain entisestään korostunut", Maunu Anhava sanoo.

Retriever on alansa johtava yritys Pohjoismaissa ja kasvattanut markkinaosuuttaan Suomessa voimakkaasti kolmen viime vuoden ajan.

”Olemme tulleet uudistamaan suomalaista mediaseuranta- ja analyysimarkkinaa digitalisoimalla palveluita ja tekemällä tiivistä yhteistyötä mediatalojen kanssa. Retrieverin palvelukonsepti on otettu hyvin vastaan Suomessa ja asiakasmäärämme on kasvanut kovaa vauhtia. Koska todistetusti palvelumme sopii myös suomalaisille asiakkaille, on tärkeää, että Maunu Anhavan kaltainen osaaja saatiin johtamaan myyntiämme yhä kovempiin tuloksiin”, iloitsee Retriever Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mika Roman.

Retriever Suomi Oy:n liikevaihto oli vuonna 2019 reilut 2,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Liikevaihto kasvaa myös vuonna 2020. Yritys on kannattava.

