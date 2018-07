Max von Hellens – toista kesää Kojamossa

Kesätyöntekijä Max von Hellens auttaa ihmisiä löytämään kodin. Tehtävä on kaikin puolin mieluinen. Max nauttii asiakaslähtöisestä työstä, ja viime vuoden kesätyö opetti, että Kojamo on myös työnantaja, jonka palvelukseen on ilo palata.

Toista kesää Kojamossa myyntineuvottelijana työskentelevä Max von Hellens kehuu yritystä työnantajana. Max kiittelee erityisesti kojamolaisten positiivista asennetta ja yhteistyön voimaa. – Hyvällä ilmapiirillä on varmasti yhteys myös firman menestykseen, Max toteaa. Max tutustui Kojamoon ensimmäisen kerran vuonna 2017 kesätyöhaun merkeissä. Max oli kuullut yrityksestä hyvää tutultaan ja Kojamossa oli useampi kesätyöpaikka auki, joten hänkin päätti jättää hakemuksen. Työnhaku tuotti tulosta ja ensimmäinen kesä Kojamossa jäi sen verran mukavana muistona mieleen, että Max päätti hakea taloon töihin myös seuraavana kesänä. Myyntineuvottelijan arkea Max aloitti Kojamon palveluksessa toistamiseen kesäkuussa 2018 – tehtävänään esitellä Lumo-koteja vuokra-asuntoa etsiville. Maxin mukaan parasta myyntiesittelijän työssä on asiakaslähtöisyys. – Pidän siitä, että saan auttaa ihmisiä. On palkitsevaa löytää asiakkaalle sellainen koti ja ympäristö, jossa hän haluaa asua, Max kommentoi. Myynti- ja asiakaspalvelutaitojen lisäksi myyntineuvottelijan työssä on tärkeää ymmärtää asumisen arkea. Asiakkaat kaipaavat tietoa asuinalueesta, läheltä löytyvistä palveluista ja kodin eri toiminnallisuuksista. Max viihtyy kiinteistöalalla sen konkretian vuoksi. Asuminen koskettaa kaikkia, joten asiakkaan saappaisiin on helppo astua. Kojamossa ymmärretään, että koti on ihmisen tärkein paikka. – Ilahdun, kun kuulen asukkaan olleen tyytyväinen uuteen asuntoonsa, tai hän on viihtynyt Lumo-kodissaan jo useita kymmeniä vuosia, Max kertoo. Kesätyöntekijänä Kojamossa Kojamossa kesätyöntekijät pääsevät tekemään samaa mitä vakituisetkin. Heidän työpanoksensa on tärkeä ja heidän mielipiteillään on väliä. Kesätyöntekijöitä kannustetaan kehittämään yrityksen toimintaa aktiivisesti. Parhaimmat ideat palkitaan, mutta pienemmätkin huomioidaan. – Ehdotin viime kesänä, että tarvitsisimme jojot avainnippuja varten. Sain sellaisen heti seuraavana päivänä ja vaikka jojo laahasi maata avainnipun painon vuoksi, arvostin kovasti, että ideani pääsi edes kokeiluun, Max naurahtaa. Maxin haastattelu on alun perin julkaistu Vastuullinen kesäduuni 2018 -sivuilla: https://kesaduuni.org/tarinat/kojamossa-autetaan-ihmisia-loytamaan-koti/

