McDonald’sin arvostettu President’s Award -palkinto Maarit Vepsäläiselle

President’s Award -palkinto myönnetään erittäin harvoille, ja vuosittain vain noin prosentti McDonald’sin toimistotyöntekijöistä maailmanlaajuisesti saa palkinnon. Tunnustuksen voi saada työntekijä, joka osoittaa jatkuvaa erinomaista osaamista omalla vastuualueellaan ja kehittää esimerkillisesti McDonald’sia.

”Maarit on ollut pitkään tärkeä osa Suomen-organisaatiotamme ja viime vuosina myös Nordic-organisaatiotamme. Hän on ollut merkittävästi mukana onnistuneessa kehityksessämme, ja olen erittäin iloinen, että pääsemme nyt palkitsemaan Maaritin President’s Award -palkinnolla. Onnittelut upeasta saavutuksesta, Maarit!” sanoo Suomen McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

Maarit Vepsäläinen on työskennellyt McDonald’sissa jo vuodesta 1995. Vepsäläisen ura McDonald’sissa alkoi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen ravintolatyöntekijänä Varkauden McDonald’sissa. 26 vuoden aikana hän on työskennellyt muun muassa ravintolapäällikkönä ja -johtajana, kenttäpäällikkönä ja henkilöstöjohtajana vastaten myös franchising-toiminnoista Suomessa. Opintonsa Vepsäläinen on suorittanut McDonald’sissa työskentelyn ohessa. Vuodesta 2020 alkaen Vepsäläinen on johtanut Pohjoismaiden yhteisiä henkilöstöprojekteja tehtävänimikkeenään Nordic Head of Employee Experience.

”Arvostan saamaani tunnustusta suuresti! Koen sen olevan kiitos useista matkan varrella saavutetuista yhteisistä onnistumisista. McDonald’sissa on motivoiva palkitsemisen kulttuuri sekä mahdollisuus rakentaa hyvin monipuolinen ja kiinnostava työura”, Vepsäläinen sanoo.

Palkitseminen on tärkeä osa McDonald’sin yrityskulttuuria. Kansainvälisiin palkintoihin lukeutuu President’s Awardin lisäksi muun muassa Ray Kroc Award, jolla palkitaan maailman parhaat ravintolapäälliköt.