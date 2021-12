McKinsey ostaa Material Economics-konsulttiyrityksen

Siirtyminen kestävään tulevaisuuteen on aikamme suurin haaste, ja viime vuosina siitä on tullut monien, ellei jopa kaikkien asiakkaidemme prioriteetti. COP26:n myötä yritykset ovat nyt entistä voimaakkaammin tiedostamassa oman roolinsa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, ja kestävään kehitykseen liittyvät toimeksiannot ovatkin yksi suurimmista liiketoiminta-alueistamme, kertoo Anna Granskog, McKinseyn Helsingin toimiston osakas, joka johtaa McKinseyn Euroopan ”Green Business building” -toimintoja.

Noin neljänneksen kasvihuonepäästöistä arvioidaan liittyvän erilaisiin materiaaleihin kuten teräkseen, muoviin, sementtiin ja alumiiniin – ja näihin liittyvien tuotantoprosessien ja tavaravirtojen kehittäminen on Material Economicsin osaamisen keskiössä.



Pariisin sopimuksen tavoitteita ei voida saavuttaa, jos emme muuta radikaalisti tapaamme tuottaa ja käyttää materiaaleja. Siksi on hienoa, että monet suuret pohjoismaiset yritykset alkavat nyt puuttua materiaalipäästöihinsä. Liittymällä osaksi McKinseytä voimme edesauttaa muutosta vielä paremmin, sanoo Per-Anders Enkvist, Material Economicsin perustaja ja toimitusjohtaja.



Material Economicsin hankinta on osa McKinseyn merkittävää satsausta kestävään kehitykseen, jonka tavoitteena on tehdä Pohjoismaista vihreän siirtymän globaali solmukohta ja keskus.



Pohjoismailla on ainutlaatuinen asema ja loistavat mahdollisuudet nousta vihreän siirtymän edelläkävijäksi: panostus teknologiaan ja osaamiseen, hyvin toimivat pääomamarkkinat, ja yhteinen tahtotila. Ei ole kaukaa haettua tavoitella asemaa ”kestävän kehityksen Piilaaksona”, toteaa Anna Granskog.