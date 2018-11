Me-säätiön ja kaupungin yhteistyösopimuksen päättyminen

Me-säätiö on irtisanonut yhteistyösopimuksen kaupungin kanssa päättymään vuoden 2018 lopussa. Espoon kouluissa on tehty ja tehdään jatkossakin monella tavalla ja laajasti työtä kaikkien lasten ja nuorten oppimisen sekä sujuvan koulupolun tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Me-säätiö on irtisanonut yhteistyösopimuksen kaupungin kanssa päättymään vuoden 2018 lopussa. Espoon kaupunki on toiminut Me-säätiön Me-koulu -ohjelman kuntakumppanina. Säätiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus on solmittu maaliskuussa 2017 ja olisi määräaikaisena ollut voimassa vuoden 2019 loppuun.

Me-säätiö on esittänyt kaupungille syksyn 2018 aikana yhteistyösopimukseen lisäehdotusmuutoksia. Muutosten voimaantulo olisi edellyttänyt, että kummatkin osapuolet olisivat hyväksyneet ne asianmukaisesti ja sopijaosapuolten toimivaltaiset edustajat olisivat allekirjoittaneet hyväksytyt muutokset. Muutokset koskivat mm. puuttumista kaupungille työnantajana kuuluviin vastuisiin ja velvoitteisiin. Kaupunki ei lakiin sekä hallintosääntöön perustuvina oikeuksina ja velvoitteina voinut katsoa suostuvansa näihin muutoksiin.

Espoon kouluissa on tehty ja tehdään jatkossakin monella tavalla ja laajasti työtä kaikkien lasten ja nuorten oppimisen sekä sujuvan koulupolun tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tätä tehdään hyvässä yhteistyössä sekä ulkopuolisten yhteisöjen kanssa että kaupungin omien yksiköiden välillä. Espoo on mukana 25 kunnankuntakonsortiossa, joka tähtää oppimisen kehittämiseen ja jossa vetovastuu on tällä hetkellä Espoolla.

