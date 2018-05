Me selviydyimme – sinäkin voit selviytyä

100-vuotias Suomi on kahtiajakautunut. Arvomme ovat koventuneet. Puhutaan heikommasta aineksesta, halveksutaan syrjäytyneitä ja huudellaan omista kuplista. 100-vuotias Suomen Setlementtiliitto haluaa rakentaa luottamusta. Me luotamme ihmiseen, kuljemme rinnalla ja haluamme puhkaista jokaisen kuplan. Suomen Mestarit -kampanjassamme äänen saavat arjen selviytyjät, jotka eivät suostu asettumaan mihinkään lokeroon. Tutustu Mikkoon, Tiinaan ja seitsemään muuhun selviytyjään osoitteessa www.setlementti.fi/suomenmestarit

Mikko eli väkivallan ja viinan kierteessä yli kymmenen vuotta. Jo hyvin nuorena hän oppi, että vaikeista tilanteista selviää, kun ottaa nyrkit avuksi. Ensimmäinen tuomio väkivaltaisuudesta tuli 15-vuotiaana. Sittemmin tuomioita tuli neljä lisää.

Tiinan elämä oli rankkaa jo varhaislapsuudessa, jolloin kotona oli hädin tuskin ruokaa ja puhtaita vaatteita. Myöhemmin kuvioihin tulivat päihteet ja väkivaltainen suhde. Tulevaisuudessa ei kajastanut toivo, vaan ahdistus ja epävarmuus.



Nyt Mikko on 10-vuotiaan poikansa raitistunut yksinhuoltaja. Tiina on alkanut arvostaa itseään ja löytänyt elämälleen aivan uuden suunnan. Tutustu yhdeksään selviytymistarinaan ja anna heille tukesi.



Suomalainen setlementtitoiminta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Suomen Mestarit on juhlakampanjamme. Se nostaa esille eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet apua ja uuden käänteen elämäänsä työmme kautta. Heidän tarinansa ovat tärkeää vertaistukea muille samassa tilanteessa oleville.

Suomen Mestari viittaa urheiluun ja voittamiseen. Koska olemme setlementtejä, meidän kampanjassamme lopulta voittavat kaikki. Yhdeksän rohkeaa selviytymistarinansa kertojaa palkitaan 8. kesäkuuta Suomen Setlementtiliiton 100-vuotisjuhlassa Helsingissä.



Setlementtiliikkeestä on 100-vuotisen historiansa aikana kasvanut yksi maamme merkittävimmistä valtakunnallisista sivistys- ja sosiaalityön tekijöistä, jonka vaikutus tuntuu monella elämän alueella lapsuudesta vanhuuteen.



Setlementtiliikkeen Suomessa muodostavat vuonna 1918 perustettu Suomen Setlementtiliitto ja 45 paikallista, itsenäisesti toimivaa jäsenyhdistystä eri puolilla maata.

Setlementeissä on yhteensä noin 5000 työntekijää. Lisäksi mukana on erittäin suuri joukko eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia vapaaehtoisina.

Toimintamme kirjo on laaja: se yltää lapsi-, nuoriso- ja vanhustyöstä opinto-, kulttuuri-, monikulttuurisuus- ja päihdetyöhön sekä monipuolisiin asumisen palveluihin. Suomen Mestarit -kampanjassa kerromme yhdeksän tarinaa. Ne ovat pisara niistä tarinoista, joita 100-vuotisen historiamme aikana on kerrottu.

