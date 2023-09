Measurlabsille 2,5 miljoonan euron rahoitus – mahdollistaa uusien innovaatioiden sujuvan tuotetestaamisen

Kahden tohtoriopiskelijan Teemu Myllymäen ja Kalle Lagerblomin perustama Measurlabs tarjoaa tuotekehittäjille, laadunvalvojille ja tutkijoille kaikki vaaditut laboratoriotestit yhdestä paikasta nopeasti ja kustannustehokkaasti. Measurlabsin verkkoalusta yhdistää yli 900 huippulaboratorion palvelut, joka mahdollistaa yrityksille helpon tavan tehdä tarvitsemansa testit ja saada samalla asiantuntijatuen yhdestä paikasta sekä säästää usein korkeissakin testauskustannuksissa.

“Yritysten on usein haastavaa löytää sellainen testauspalveluiden tarjoaja, joka pystyy suorittamaan vaaditut testit ja tarjoamaan samalla asiantuntija-apua. Tarjousten pyytäminen usealta laboratoriolta, heikko yhteydenpito ja tulosten pitkä odottaminen hidastaa tuotekehitystä ja vaikeuttaa laadunhallintaa. Tästä syntyy turhia kuluja ja viivästyksiä yrityksille. Measurlabsin kaltaisille nykyaikaisille ja tehokkaille laboratoriopalveluille on siis suuri tarve”, kertoo Measurlabsin toimitusjohtaja ja toinen perustaja, Teemu Myllymäki.

Vuonna 2017 perustettu Measurlabs on koonnut Suomessa jo vankan asiakaskunnan. Uudesta biomateriaalistaan tunnettu ja maailmalla mainetta niittänyt Sulapac, Woodio, Kone ja Origins by Ocean luottavat kaikki Measurlabsin alustaan omissa laboratorio- ja testaustarpeissaan. Nuori yritys on myös saavuttanut merkittävää kansainvälistä kiinnostusta. Measurlabsilla on asiakkaita yli 40 maassa, ja yrityksen keskimääräinen asiakastyytyväisyys on jopa 9,1/10.

”Merkittävä osa asiakkaistamme on kestävyyden tai kiertotalouden alan yrityksiä, jotka ovat olleet innoissaan löytäessään vihdoin helpon ratkaisun kiireellisiin ja vaativiin testaus- ja analyysitarpeisiinsa. Erityisesti kiitosta on kerännyt testausmenetelmien valikoimamme, digitaalinen alustamme ja nopea asiakastukemme”, Myllymäki kertoo.

Uuden rahoituksen turvin Measurlabs laajentaa toimintaansa Euroopassa perustamalla paikallisia tiimejä uusiin maihin, kuten Iso-Britanniaan. Suunnitelmissa on myös kehittää yrityksen verkkoalustan teknisiä ominaisuuksia ja ottaa käyttöön muun muassa alustan sisällä tapahtuva maksaminen.

Sääntelyn kiristyminen kasvattaa testaamisen markkinaa

Lähes kaikkien materiaalien ja tuotteiden turvallisuus, lainmukaisuus ja suorituskyky on testattava ennen niiden tuontia markkinoille. Luotettavien ja nopeiden testauspalveluiden kysyntää on viime aikoina kasvattanut myös uusien puolijohdemateriaalinen, kvanttilaskennan, sähkön varastointiyksiköiden ja monien muiden syväteknologian ratkaisujen kiihtynyt kehitys. Maailmanlaajuinen laboratoriotestausmarkkina olikin kasvanut arvoltaan jo noin 50 miljardiin euroon vuonna 2022 (Intertek Annual Report 2021, Eurofins 2022).

”Kiertotaloutta ja kestävämpää ympäristöä kohti siirtymistä on vauhditettava merkittävästi. Paine tulee sekä loppuasiakkailta, mutta myös lisääntyneen sääntelyn myötä. Esimerkiksi uuden biopohjaisen materiaalin kehittäminen edellyttää laajamittaista testausta. Kehitystyön aikana pitää varmistaa, että materiaali on turvallista esimerkiksi elintarvikekäytössä tai että materiaalin markkinointi on linjassa uusien kestävyysdirektiivien, kuten EU:n Green Claims -direktiivin, kanssa. Green Claims -direktiivin mukaan kaikkien materiaaleja koskevien ympäristöväittämien tulee olla tieteeseen perustuvia ja pohjautua esimerkiksi juurikin laboratoriotesteillä saatuihin tuloksiin”, Myllymäki kertoo. "Yritykset, jotka kehittävät biopohjaisia materiaaleja tai muita uusia ja uraauurtavia vihreitä innovaatioita voivat saada Measurlabsin avulla tuotteensa markkinoille aiempaa huomattavasti nopeammin, sillä meiltä he saavat kaikki tarvittavat testit ja mittaukset samasta paikasta.”

”Olemme innoissamme, että voimme tukea Teemua, Kallea ja koko Measurlabsin tiimiä heidän kasvussaan. Measurlabs parantaa merkittävästi laboratoriotestauspalveluiden hallintaa, tekee siitä kustannustehokkaampaa ja nopeuttaa uusien kestävien ratkaisujen tuomista markkinoille.

Nykyaikaisille testauspalveluille on kasvava tarve lisääntyneen sääntelyn ja turvallisuusvaatimusten myötä. Measurlabs on ensimmäinen toimija, joka aidosti pystyy hyödyntämään tätä kysyntää uudella modernilla tavalla”, sanoo Apostolos Apostolakis, VentureFriendsin osakas ja rahoituskierrosta johtanut sijoittaja.

"Sijoitimme Measurlabsiin varhaisessa vaiheessa, sillä uskomme tiimin ainutlaatuiseen osaamiseen. Measurlabsin tiimi tuntee erinomaisesti markkinan tarpeet ja suhtautuu kunnianhimoisesti laboratorio- ja testausmarkkinoiden toiminnan kehittämiseen. On hienoa jatkaa Measurlabsin tukemista yrityksen uudessa kasvuvaiheessa”, kertoo sijoituspäällikkö Tuomas Rekonen Tesiltä.