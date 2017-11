Mechelininkadulta poistetaan lisää katupuita

Mechelininkadun katutyömaan tieltä kaadetaan noin 50 lehmusta Caloniuksenkadun ja Eteläisen Hesperiankadun väliseltä osuudelta. Puut joudutaan kaatamaan katutyömaan etenemisen vuoksi.

Työt alkavat tiistaina 28. marraskuuta klo 06.30 ja jatkuvat torstaihin 30.11. saakka.

Puunkaatotöiden vuoksi joudutaan sulkemaan yksi ajokaista suuntaansa, joten työstä koituu haittaa autoliikenteelle.

Osa lehmuksista on vanhoja puita ja osa myöhemmin istutettuja paikkaustaimia. Puut ovat osittain kohtuullisessa kunnossa, osittain heikentyneitä ja huonokuntoisia. Osa lehmuksista on jo aiemmin jouduttu poistamaan ja puukujanteita on täydennetty.

Uudet puukujanteet istutetaan vaiheittain

Tarkoituksena on uusia kadun keskiosan puukujanne yhtenäisinä kokonaisuuksina. Sen historiallinen luonne ja rytmi säilyvät. Uusia puita tulee enemmän kuin niitä on ennen ollut ja ne on suojattu huomattavasti aiempaa paremmin kestämään katuelämää.

Kaikkiaan kadun varrelle istutetaan yhdeksää eri lehmuslajiketta ja yhteensä 172 puuta. Ensimmäiset istutukset on jo tehty ja loput lehmukset istutetaan syksyllä 2018.

Mechelininkatu peruskorjataan Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliltä.

Peruskorjauksessa vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot korvataan uusilla, raitiokiskot uusitaan, ajoradat rakennetaan uudestaan ja kadun molemmille reunoille lisätään yksisuuntaiset pyöräkaistat.

Koko katu-urakka on valmis 2018 loppuun mennessä.

Projektin verkkosivuille www.mechelininkatu.fi päivitetään ennakoivasti tietoa urakan etenemisestä ja sen vaikutuksista liikenteeseen.