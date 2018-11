Lähes kaksi vuotta kestänyt Mechelininkadun peruskorjaus on loppusuoralla. Täydellisen kunnallistekniikka- ja rakenneremontin jälkeen valmiina on tällä hetkellä kilometrin mittainen katuosuus välillä Nordenskiöldinaukio–Pohjoinen Hesperiankatu. Lopullisen pinta-asfaltin rakentaminen välille Pohjoinen Hesperiankatu–Caloniuksenkatu saattaa siirtyä talven säiden mukaan kevääseen 2019.

Noin puolen kilometrin mittainen urakka-alue välillä Caloniuksenkatu–Leppäsuonkatu valmistuu marraskuun 2018 loppuun mennessä. Tällä hetkellä kesken olevia töitä ovat reunakivi- ja päällystystyöt samoin kuin Sammonkadun kohdalla oleva vesihuollon liitostyö.

Urakka-alue välillä Pohjoinen Hesperiankatu–Caloniuksenkatu, noin 350 metriä, valmistuu vaiheittain siten, että länsipuoli, Taivallahden koulun puoli, valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Itäpuolella on vielä keskeneräisiä kaivutöitä, jotka johtuvat kunnallistekniikan uusimisesta väliaikaisine liitostöineen. Nämä työt valmistuvat jouluun 2018 mennessä. Tällöin jalkakäytävät, pyörätiet ja ajokaistat ovat käytettävissä.

Lopullisen pinta-asfaltin rakentaminen saattaa siirtyä talven säiden mukaan kevääseen 2019.

Puiden istutus alkaa marraskuun 2018 loppupuolella

Mechelininkatu uusitaan Leppäsuonkadun ja Nordenskiöldin aukion väliseltä osuudelta, jonka kokonaispituus on 1,85 kilometriä. Peruskorjausta ei olisi voinut viivyttää, sillä kadun kunnallistekniikka oli pahasti vanhentunutta.

Peruskorjauksessa vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot on korvattu uusilla. Myös raitiokiskot on uusittu ja kaksi pysäkkiä on yhdistetty. Toimenpiteellä parannetaan 8-ratikan nopeutta ja luotettavuutta.

Katu on jatkossakin 2+2-kaistainen pääkatu, mutta kävelijät, pyöräilijät ja autoilijat saavat omat erilliset reittinsä. Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla ja yksisuuntaisilla pyöräteillä. Pyörätiejärjestelyt ovat osa kantakaupungin runkoreitin parantamista Ruoholahden ja Pasilan välillä.

Kadun puukujanne uusitaan yhtenä kokonaisuutena. Marraskuussa alkavassa istutustyössä käytetään mahdollisimman suuria taimia, jotta kadun luonne palaa vehreäksi bulevardiksi mahdollisimman pian.