Mediainfo 13.10.2022: Nuoret ja asunnottomuus

Tilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus on Suomessa laskussa, mutta kadulla tilanne näyttää kovin toisenlaiselta. Diakonissalaitoksen etsivää ja jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä kaupunkien kaduilla tekevien kokemus on, että nuorten asunnottomien määrä on kasvussa. Sama trendi näkyy Diakonissalaitoksen Asunto ensin -palveluissa.

Kutsumme mediaa kuulemaan erityisesti nuorten asunnottomien ja päihteidenkäyttäjien tilanteesta kaduilla, Suomessa tehtävästä asunnottomuustyöstä ja Asunto ensin -mallin toimivuudesta nuorten kohdalla torstaina 13.10.2022 klo 9.



Tilaisuus järjestetään Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa Helsingissä, ja infon jälkeen on mahdollisuus osallistua kierrokselle Asunto ensin -yksikköömme Aurorataloon sekä yhteiselle aamiaiselle klo 10–11. Aamiaisella on mahdollisuus keskustella Auroratalon asukkaiden kanssa.

Mediainfo: Nuorten asunnottomuus Suomessa 2022 – tilanne ja ratkaisut

Aika: torstaina 13.10.2022 klo 09.00–10.00

Paikka: Diakonissalaitos, Alppikatu 2 (sisäänkäynti sisäpihalta, kirkon vieressä olevasta ovesta, jossa lukee Sairaala), Helsinki

Aihetta avaavat Diakonissalaitoksen Tukialus-hankkeen Robert Koski ja Jenny Kaasinen-Wickman, Asunto ensin -työn pioneeri Heli Alkila sekä Auroratalon palveluyksikön johtaja Markus Karvinen Diakonissalaitoksen sote-palveluista.



Puhujat ovat myös haastateltavissa tilaisuuden jälkeen. Myös puhelin- ja Teams-haastattelut järjestyvät.

Diakonissalaitos on mukana Asunnottomien yö -kansalaisliikkeessä, joka koordinoi tapahtuman järjestelyjä valtakunnallisesti. Lue lisää osoitteesta asunnottomienyo.fi.