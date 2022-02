Mediainfo: Lasten ja nuorten kohtaama lähisuhdeväkivalta 15.2.2022

Eron jälkeistä vainoa kokeva lapsi voi jäädä ilman apua 17.12.2021 08:32:37 EET | Tiedote

Vakavaan eron jälkeiseen vainoon hakee apua lähes 300 henkilöä vuosittain Tukikeskus Varjosta. Yhteydenottojen määrä on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Suurimmalla osalla vainotuista on alaikäisiä lapsia, jotka ovat avun tarpeessa. Vainoaja voi estää lapsen avunsaannin kokonaan, jos hänellä on yhteishuoltajana päätösvaltaa lapsen asioihin.