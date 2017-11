Mediakutsu 22.11.2017: Taustatilaisuus toimittajille terveydenhuollon kilpailusta

Tuore, vielä julkaisematon raportti läpivalaisee Ruotsin kokemuksia terveydenhuollon valinnanvapaudesta.

Sitra järjestää toimittajille taustatilaisuuden raportista keskiviikkona 22.11.2017 klo 09-11 Sitrassa Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

Taustatilaisuudessa raportista kertovat sen tekijä, tutkija Niilo Luotonen Hanken Centre for Corporate Governancesta, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sekä johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta. Tutkimuksen on tehnyt Hanken Centre for Corporate Governance ja sen on rahoittanut Sitra.

Ole hyvä ja ilmoittaudu taustatilaisuuteen maanantaihin 20.11. mennessä: jukka.vahti@sitra.fi

Raportin tulosten uutisoinnin embargo on perjantaina 24.11.2017, jolloin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa pidetään myös seminaari raportista (ks. tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen perjantain seminaariin alla). Toimittajat ovat tervetulleita myös seminaarin jälkeen järjestettävälle lounaalle.



Tervetuloa!

Kilpailu terveydenhuollossa – uhka vai mahdollisuus?

Ajankohta: 24.11.2017 klo 8.30-12.30

Paikka: Hanasaari - Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo

Kieli: ruotsi ja suomi, simultaanitulkkaus

Tilaisuudessa keskustellaan tuoreesta raportista, joka kokoaa yhteen tutkimusta Ruotsin kokemuksista terveydenhuollon laajennetusta valinnanvapaudesta ja peilaa näitä kokemuksia Suomen tekeillä olevaan sote-uudistukseen. Samalla raportti nostaa esille tähän asti vähälle huomiolle jääneitä, perustavanlaatuisia eroja maiden terveydenhuoltojärjestelmien välillä.

OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja saapumiskahvi 9.00 - 9.05 Tervetuloa, Maria Romantschuk, ohjelmajohtaja, Hanasaari 9.05 - 9.15 Terveydenhuollon uudistuksen raportin taustaa Corporate Governancen näkökulmasta, professori Tom Berglund, johtaja, Hanken Centre for Corporate Governance 9.15 - 9.25 Sitran lähtökohdat raporttiin, Antti Kivelä, johtaja, uudistumiskyky, Sitra 9.25 - 9.55 Raportin esittely: ”Toimiva kilpailu terveydenhuollossa”, Niilo Luotonen, tutkija 9.55 - 10.20 Raportin kommentointi – erityisesti kilpailuneutraliteettikysymys, Henrik Jordahl, dosentti ja ohjelmajohtaja, Institutet för näringslivsforskning, Tukholma 10.20 - 10.45 Raportin kommentointi – Kilpailun ja laadun yhteys, Lina Maria Ellegård, kansantaloudellinen laitostutkija, Lundin yliopisto Jaloittelu, kahvitauko 11.15 - 11.45 Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Raportin tuloksia verrataan uudistukseen, Raija Volk, suunnittelu- ja kehittämisryhmän johtaja (SUKE) SHM 11.45 - 12.30 Miten valinnanvapaus toimii käytännössä? Laura Räty, liiketoimintajohtaja, julkiset palvelut, Terveystalo

Nelli Lähteenmäki, toimitusjohtaja, YOU-app

Niina Haake,kehityspäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki

Sami Salminen, lääkäri, Kunnanlääkärit Oy, Kiuruvesi 12.30 - 13.30 Lounastarjoilu seminaarivieraille ravintola Johanneksessa



Ilmoittaudu viimeistään 17.11.2017 tämän linkin kautta.

Lue ohjelma tästä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Annika Jansson, Hanasaari, 050 302 3363, annika.jansson@hanaholmen.fi

Projektijohtaja Tuula Tiihonen, Sitra, 040 160 9070, tuula.tiihonen@sitra.fi